المواصلات العامة توسع خدماتها .. والحدائق تعلن تخفيضات على مناطق الألعاب

المصدر: متابعة: أحمد أبوالفتوح

بادرت مؤسسة المواصلات العامة في توسيع خدماتها عبر فتح خط جديد لنقل الركاب من أبوظبي إلى عجمان وذلك لتمكين العمال من الالتحاق بذويهم لقضاء عيد الأضحى، كما أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تخفيض رسوم منطقة الألعاب الكهربائية 40% في ساحة للتزلج «سكيتي بارك» في حديقة صقر العامة التي ستفتح أبوابها بداية أيام عيد الأضحى المبارك.



خط جديد



فقد أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان خطاً جديداً لنقل الركاب من إمارة أبوظبي إلى إمارة عجمان وبدء العمل في الخط من صباح أمس، ذلك في إطار التوسع في الخدمات وتلبية للطلب المتزايد من الجمهور وضمن استعدادات المؤسسة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتعزيز الخدمات للركاب، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بزيادة عدد الخطوط بنسبة 20% بهدف تحقيق أعلى معدل للرضا عند مستخدمي وسائل النقل العام داخل وخارج الإمارة، مع زيادة مواعيد حافلات النقل العام وسير الخطوط إلى منتصف الليل على مدار أيام عطلة العيد.



وقال عمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات إن المؤسسة تعمل على قدم وساق لمتابعة سير الأعمال وانتظام الحافلات على المواعيد المحددة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى دور مركز التنسيق والتحكم الذي يقوم بإدارة الأسطول والرد على الشكاوى وحلها ومتابعة طلبات الجمهور، كما يقوم بعمليات حجز وتوزيع مركبات الأجرة بجميع فئاتها، فضلاً عن توفير التطبيقات الذكية التي وفرت الوقت والجهد للمتعاملين وأسهمت في مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي للحكومة بما يتماشى مع رؤية عجمان.



زيادة خطوط النقل



وأكد عمر لوتاه جاهزية قطاع النقل العام على مدار أيام عطلة عيد الأضحى المبارك لنقل الركاب ما بين إمارات الدولة وبين الخطوط الداخلية ووضع خطة لتقليل وقت انتظار الركاب للحافلات وذلك بزيادة عدد الخطوط الجديدة بنسبة 20% عن الخطوط القديمة، إضافة إلى تمديد أوقات العمل إلى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، كما توفر المؤسسة خدمات مركبات الأجرة الخاصة لأصحاب الهمم ومركبات مهرة للعائلات على مدار أربع وعشرين ساعة.



كما يتم توفير خدمات النقل العام في المراكز التجارية الكبرى لنقل الركاب إلى المناطق السكنية وذلك لتسهيل حركة الناس خلال أيام العيد، كما تم توفير عدد 500 جهاز لتعبئة بطاقة «مسار» الخاصة بأجرة النقل العام لتسهيل عملية الدفع عن استخدام وسائل النقل العام من قبل الجمهور.



وأكد زيادة الطلب على مركبات الليموزين من قبل الجمهور إضافة إلى زيادة نسبة الإشغال للحافلات بنسبة 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يجعل المؤسسة تضاعف من جهدها لتطوير خدماتها.



40 % تخفيض



بدورها كشفت مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن افتتاح حلبة أول منطقة ألعاب مائية وحلبة التزلج «سكيتي بارك» أول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن مشروع تطوير حديقة صقر العامة لتحويلها إلى حديقة شاملة تجمع بين الترفيه والرياضة، كما أعلنت عن تخفيض رسوم منطقة الألعاب الكهربائية 40% ضمن جهود المؤسسة لتشجيع السياحة الداخلية وزيادة المواقع الترفيهية.



حلبة التزلج



وأوضح سعيد علي الكاس نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة التجميلية، لـ«البيان» أن المؤسسة أنجزت مشروع إنشاء أول ساحة للتزلج «سكيتي بارك» في حديقة صقر العامة، والمقرر افتتاحها مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك، على مساحة 620 متراً مربعاً، كأول ساحة تزلج مشيدة داخل حديقة عامة في دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بهدف تعزيز العروض الترفيهية التي توفرها أكبر حديقة عامة في رأس الخيمة، كإضافة نوعية توفر لزوار الحديقة التمتع بالتزلج في الهواء الطلق، حيث يجري حالياً الاتفاق مع المدربين لتدريب المتسابقين والإشراف على الفعاليات.



وأشار إلى أن تصميم وإنشاء حلبة التزلج ضمن المساحة الخضراء لمحمية شجر الغاف في الحديقة يساهم في إقامة الفعاليات والألعاب على مدار اليوم، كوجهة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، واستقطاب عشاق رياضة التزلج من داخل الدولة وخارجها خلال إقامة الفعاليات المقرر إقامتها.



الحديقة المائية



وقال سعيد الكاس: قررت المؤسسة افتتاح أول حديقة ألعاب مائية داخل حديقة صقر العامة، كمنتج سياحي يدعم رؤية وتوجهات حكومة رأس الخيمة في تنويع المواقع الترفيهية والسياحية بالإمارة، ضمن خطط تطوير الحديقة والتوسع في مناطق الترفيه الداخلية، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للحوض المائي وتجهيزها بالألعاب لاستقبال العائلات والأطفال مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: شهدت الحديقة خلال الأيام الماضية افتتاح الشلال المائي والذي تم إحلاله بالكامل وتزيينه بالإضاءة التي تعكس جمالية ورونق مرافق الحديقة كوجهة للحديقة المائية، مع التوسع في زيادة عدد مقاعد الجلوس لتوفير الأجواء المناسبة لرواد الحديقة للاستمتاع بالإطلالة الشاملة على مرافق الحديقة، وتخصيص منطقة للأجهزة الرياضية والبدنية، وإعادة تطوير وهيكلة المسطحات الخضراء بزيادة الزهور الموسمية والأشجار.



تخفيض



وأشار إلى أن المؤسسة اعتمدت تخفيض قيمة رسوم الألعاب 40% على كافة الألعاب في حديقة صقر العامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تماشياً مع مبادرات دائرة الخدمات العامة في عام التسامح لدولة الإمارات، وبهدف توفير الأجواء المناسبة للعائلات والسياح للاستمتاع بمرافق الحديقة، لإسعاد مرتادي الحديقة والتي تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.



تطوير



وكشف الكاس، عن إنجاز 80% من مشروع إنشاء الممشى الرياضي الخارجي لسور الحديقة بطول 2 كيلومتر وعرض 3 أمتار، ضمن المشروع التطويري الإجمالي للحديقة، بهدف إتاحة الفرصة أمام أهالي المناطق السكنية المحيطة بممارسة رياضة المشي.