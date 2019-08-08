استيراد 83 ألف رأس ماشية للسوق المحلي.. ومقاصب الدولة جاهزة للعيد

المصدر: متابعة: أسامة أحمد وداوود محمد

كثفت الجهات المعنية في الدولة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مراقبة المواشي ومدى صلاحيتها للذبيحة، كما تجاوز إجمالي الثروة الحيوانية التي تم استيرادها للسوق المحلي في الفترة من 10 يونيو الماضي حتى 4 أغسطس الجاري 83 ألف رأس ماشية، وذلك وفقاً لإحصاءات المنافذ الحدودية وتصاريح الاستيراد.



إلى ذلك، تفقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مناطق استقبال إرساليات الثروة الحيوانية وفحصها في مطار الشارقة الدولي، وسوق دبي للمواشي ومقصب دبي، كما لجأت بعض الدوائر الحكومية في الدولة إلى توفير خدمة لتسهيل عملية الذبح عبر تطبيقات ذكية، كما كثفت المراكز الخاصة بإدارة النفايات حملتها من أجل الاستعداد في أجمل حلة، عبر اتخاذ إجراءات التنظيف بعد عملية ذبح المواشي للوصول إلى معايير السلامة والصحة المتبعة.



وتأتي زيارة معالي وزير التغير المناخي والبيئة، ضمن الجولات الميدانية التفقدية لمعاليه في عدد من منافذ وأسواق الدولة بهدف الاطلاع على الإجراءات المتبعة في استقبال الإرساليات الواردة للدولة من الحيوانات الحية استعداداً لعيد الأضحى، والاطمئنان على جاهزية فرق العمل والتفتيش في هذه المنافذ. رافق معاليه في الزيارة، سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق.



وقال معالي الدكتور الزيودي: «تمثل سلامة الغذاء هدفاً استراتيجياً للوزارة، لذا نحرص على المتابعة الدائمة لمراكز الحجر البيطري ومختبرات الفحص التابعة للوزارة في منافذ الدولة كافة وتطوير آليات العمل بها وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي». وأضاف: «تعمل الوزارة على تكثيف منظومة عمل الأطباء والفنيين المتواجدين في مراكز الحجر والمختبرات التابعة لها في كافة المنافذ الحدودية لضمان استيعاب تزايد أعداد الإرساليات خلال المواسم».



منظومة



من جانب آخر، أشار معاليه إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز منظومة التنوع الغذائي وإيجاد العديد من البدائل والقنوات للاستيراد، لذا تتابع الأسواق العالمية وتعمل على تصنيفها والتعاون معها، موضحاً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نمواً في عدد الأسواق التي يتم الاستيراد منها بشكل فعلي حيث وصلت إلى 24 دولة حالياً.



وشملت جولة معالي الدكتور الزيودي زيارة إلى سوق المواشي ومقصب دبي، رافقه خلالها المهندس هاشم العوضي رئيس قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي، والمهندسة زهور الصباغ مديرة إدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي.



خدمات المنافذ الحدودية



وتباشر الفرق الطبية البيطرية خدماتها في المنافذ الحدودية باتخاذ الإجراءات الحجرية المطلوبة حال وصول إرسالية المواشي إلى المنفذ الحدودي بدءاً بالتدقيق على المستندات المرافقة وإجراء الفحوص السريرية للتأكد من خلوها من أية أعراض مرضية قد تظهر على الحيوانات، ومن ثم تؤخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص المخبرية البيطرية، واعتماداً على نتائج الفحوص يصرح الإفراج عن الإرسالية أو تتخذ إجراءات أخرى مثل حجرها للتحصين أو المعالجة أو رفض الشحنة وإرجاعها وفقاً لقانون الحجر البيطري والقرارات المنظمة لذلك.



وساهمت منظومة تعزيز وتكثيف العمل في تسجيل ما يتجاوز 50% انخفاض في المدة الزمنية التي تحتاجها فرق العمل لفحص الإرساليات وإصدار تصاريح الإفراج.



معدلات نمو



وساهمت منظومة المتابعة للأسواق العالمية والعمل على تعزيز التعاون الدولي وتوفير بدائل متعددة للتوريد الغذائي للدولة التي تتبعها الوزارة في زيادة عدد الدول التي يتم استيراد الثروة الحيوانية الحية منها بشكل فعلي من 17 دولة في 2015 إلى 24 دولة حالياً، وخلال الشهور الأخيرة انضمت دولة أرمينيا إلى قائمة الدول المعتمدة، وتم استقبال أولى شحنات الثروة الحيوانية منها ضمن استعدادات عيد الأضحى وتضم 10 ألاف رأس ماشية.



الحفاظ على النظافة



من جهته أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن استكمال جميع استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وضع المركز خطة عمل شاملة يقدم من خلالها خدمات متميزة تليق بهذه المناسبة المباركة وللحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي والحضاري لإمارة أبوظبي.



وتستهدف الخطة الموضوعة كافة المناطق والقطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي، إذ تتضمن تنظيف جميع المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد وغسلها من الخارج مع توفير عمال نظافة عند مصليات العيد والحدائق العامة، والتعامل السليم مع مخلفات ذبح الأضاحي والتخلص منها بشكل آمن وصحي خلال أيام العيد.



وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «إن عيد الأضحى مناسبة تمتاز بالطابع الديني ترافقها شعائر وتقاليد اجتماعية مميزة؛ لذا نسعى من خلال المسؤوليات والمهام المنوطة بنا على تهيئة الأجواء البيئية المناسبة أمام الجميع لقضاء إجازة العيد والاحتفاء بهذه المناسبة المباركة، وعليه قمنا بوضع خطة عمل متكاملة تتضمن تنظيف كافة مساجد ومصليات العيد والشوارع والحدائق العامة والمسالخ، وتقديم الخدمات اللازمة ومختلف أشكال الدعم والمساعدة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، بما يكفل للجميع ممارسة الشعائر الدينية والاجتماعية وسط أجواء بيئية آمنة وصحية».



دور



وطوال فترة أيام العيد، تستمر فرق النظافة للقيام بدورها وأعمالها على مدار الساعة في مختلف القطاعات، حيث يتم خدمة الإمارة يومياً من خلال أكثر من 4500 عامل، 600 منهم في مدينة أبوظبي فقط، ويعملون على فترتين يومياً، ويتم توزيع العمال في المناطق العامة ومصليات العيد والأسواق والحدائق العامة لساعات عمل إضافية وفق قوانين العمل المعمول بها لتقديم خدمات الكنس اليدوي والتلقيط. إلى جانب توفير عدد أكبر من عمال النظافة في مصليات العيد، حيث تم تخصيص 122 عاملاً لمختلف المساجد في الإمارة، فضلاً عن تخصيص 20 عاملاً يومياً للقيام بأعمال النظافة في مسجد الشيخ زايد الكبير.



كما سيتم تشغيل آليات إضافية خلال العيد، حيث تم تخصيص 12 آلية لخدمة المسالخ على مستوى الإمارة، و9 معدة إضافية لجمع النفايات وتنظيف الشوارع خلال فترة العيد مع تخصيص 7 معدات للكنس الآلي، ويتم تشغيل المعدات على فترتين يومياً. فيما اتخذ المركز مجموعة من الإجراءات الاحترازية تتعلق بخدمة المسالخ كتوفير 22 حاوية لتجنب تراكم النفايات في المسالخ، وزيادة عدد عمال النظافة.

وسيتم تنفيذ عمليات مكافحة وأنشطة مسح ميداني واستكشاف ومعالجة وقائية للمواقع المستهدفة من بينها ما يقارب 16 مسلخاً، و 9 من أسواق المواشي في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تأمين بيئة نظيفة وآمنة خالية من الآفات والمشاكل البيئية.



تطبيق ذكي



بدورها أطلقت بلدية العين تطبيق «ذبيحتي» الإلكتروني، حيث يمكن للمستهلك الحصول على ذبيحته وفق المواصفات التي يقوم باختيارها من خلال التطبيق، ليصل طلبه إلى منزله في أقل من 3 ساعات. ويضمن توفير الأضاحي الجيدة والسليمة صحياً وبإشراف بيطري، بالإضافة لخدمات تجهيز وتقطيع الذبيحة بالكامل أو بعض أجزائها حسب الطلب، وتغليف اللحوم لنقلها مبردة وحفظها بشكل سليم لتبقى طازجة حتى استلامها من قبل العميل.



إقبال وارتفاع الأسعار



وتشهد أسواق المواشي إقبالاً لشراء الأضاحي، التي شهدت في الوقت نفسه ارتفاعاً في الأسعار حسب نوعية الأضحية، حيث وصل السوق كميات كافية من مختلف الأنواع تلبي رغبات المضحين، حيث تراوحت الأسعار ما بين 700 إلى 1500 درهم للنعيمي والنجدي 900-1300 درهم، والخراف الرومانية 900-1000 درهم، ويتوقع أن تشهد الأسواق إقبالاً متزايداً خلال اليومين القادمين.



استعدادات المسالخ



وأعلن قسم مسالخ العامة بإدارة الصحة العامة ببلدية العين انتهاء استعدادات استقبال العيد بمسالخ مدينة العين المنتشرة في المدينة وضواحيها، ويبلغ عددها 11 مسلخاً من بينها أربعة مسالخ جديدة، وتضم مسالخ العين المسلخ التجاري بسوق العين المركزي للمواشي، مسلخ الأهالي، اليحر، السلامات، سويحان، الهير، الفقع، مسلخ مساكن، مسلخ مفقر1، مسلخ الوقن والقوع.



خدمات خاصة



وتم تجهيز المسالخ بمواقف خاصة لأصحاب الهمم وكبار السن، تضمن وصولهم السهل مع إعطائهم الأولوية في الدخول والأريحية في إتمام عملية ذبح الأضاحي تخصيص مدخل خاص للنساء في جميع المسالخ، يضمن للسيدات المضحيات سرعة في الإنجاز، وراحة في تسليم الذبيحة واستلام اللحوم، بالإضافة إلى تجهيز صالة خاصة ومنفصلة لاستقبال السيدات، ومجهزة بوسائل الراحة.



وقدمت المسالخ خدمة أصحاب الهمم وكبار السن، ويتم من خلالها تخصيص موظف لاستقبال وخدمة هذه الفئات ضمن مسار ورقم تذكرة خاصة بهم منذ استلام الذبيحة، حيث يكون هناك أولوية في مسار الفحص وصالة الذبح والاستلام النهائي.



وقامت بلدية مدينة العين بتوفير خدمة الثلج في مستودع خاص بالمسالخ وتوفير صناديق الفايبر لحفظ اللحوم عند نقلها لمسافات بعيدة، وتحظى هذه الخدمة بإقبال كبير خصوصاً وتوفير المواقف الإضافية المظللة والتي تتيح إمكانية الحصول على تذكرة الخدمة والانتظار في السيارة ما يسهم في جعل فترة الانتظار أكثر راحة وسهولة للمتعاملين.



أوقات العمل



وتستقبل مسالخ مدينة العين الجمهور في ساعات الدوام الرسمية لمسالخ بلدية مدينة العين كالمعتاد سواء قبل العيد أو خلال أيامه، من الساعة 6صباحاً حتى الساعة 8 مساء.

ترتيبات



من ناحيتها أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات لاستقبال عيد الأضحى وجاهزية المقاصب التابعة للدائرة في كل من عجمان ومصفوت والمنامة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عطلة العيد. وأكدت الدائرة حرصها على ضمان صحة وسلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية في الأسواق العامة من أجل صحة المستهلكين.



وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط: «تم إكمال كافة الترتيبات والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك»، مشيراً إلى أن إدارة الصحة العامة والبيئة بالدائرة تكثف جهودها في الاستعداد داخل مقصب لاستقبال الذبائح الخاصة الجمهور.



وذكر أن المقصب وضع برنامج منظم بحسب التوقيت المعتمد من قبل إدارة الصحة العامة والبيئة يتضمن مواعيد الذبح بوجود الأطباء البيطريين المختصين، لافتاً إلى أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بكافة قطاعاتها ومراكز الخدمة التابعة لها بمصفوت والمنامة تواصل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الذبائح وتلبية احتياجات السكان الخدمية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الرقابية في وزارة البيئة والمؤسسات الأمنية لإتمام استعداداتها لهذه المناسبة الكريمة على أمتنا الإسلامية والعربية بما يتبعها من عادات استهلاكية غذائية خاصة بالذبائح والأضاحي.



استعداد المسالخ



وأكد استعداد المقصب المركزي لاستقبال الجمهور وسيفتح أبوابه أمام الجمهور أول أيام العيد بعد صلاة الأضحى حتى الساعة الرابعة مساء، أما بقية أيام العيد من السابعة والنصف صباحاً حتى الرابعة مساءً، مع توفير الأيدي العاملة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين، وكذلك لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي وتوفير كافة الاحتياجات الضرورة لسير العمل في المقصب.

ولفت إلى وجود فريق فني من الأطباء البيطريين لفحص الأضاحي قبل وبعد وأثناء الذبح حسب المعايير الصحية العالمية ليتم التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وذلك بوجود العدد الكافي من القصابين والعمال. مشيراً إلى وجود خطين للذبح، أحدهما لذبح الحيوانات الصغيرة من الماعز والأغنام بقدرة استيعابية تبلغ 1200 رأس في اليوم، والآخر لذبح الحيوانات الكبيرة من الأبقار والجمال بطاقة استيعابية تبلغ 100 رأس.



وأهاب الحوسني الجمهور بعدم الذبح خارج المقصب نظراً للأضرار الصحية التي تسببها كونها غير مراقبة صحياً، حيث إن هناك بعض الأمراض لا تظهر لها دلالات مرضية على الذبيحة ولا يمكن لغير المختص أن يكتشفها، كما قد تكون الأدوات المستعملة في عملية الذبح غير معقمة، بالإضافة إلى ما تشكله من خطر على البيئة بسبب عدم التخلص من المخلفات بالطرق الصحية.

مواعيد إقامة دبي



أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن مواعيد عملها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في قسم الخدمات بمطار دبي الدولي - مبنى رقم 3 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين وضمان استمرارية العمل خلال عطلة العيد.

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي الخاص بها «GDRFA DUBAI» المتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال العطلة لتسهيل عملية إنجاز معاملاتهم واختصارها في خطوة واحدة.

ويمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز آمر لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. دبي - البيان



إجراءات سريعة

نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة جملة من الإجراءات ضمن خدماتها البيطرية في المنافذ الحدودية وتضمنت زيادة عدد ساعات العمل في منافذ دخول إرساليات المواشي وإعداد آلية خاصة بالمناوبات في منافذ الدولة ومختبراتها الحدودية، إضافة إلى العمل والمناوبة في مختبرات الوزارة الفرعية والمركزية، وتوفير وجاهزية المستلزمات التشغيلية ومنظومات الفحص المخبري بما يحقق إنجاز الخدمات وإنهاء الفحوص المخبرية في الوقت المحدد ولعدم تأخير الإفراج عن الإرساليات السليمة والمطابقة للشروط الصحية المطلوبة، وفتح مختبرات فرعية سريعة التجهيز لفحص الإرساليات الواردة في بعض المنافذ.