«عونك يا وطن» يطلق مبادرة «عيدكم مبارك»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

شارك فريق «عونك يا وطن» التطوعي مساء أول من أمس العمال فرحة عيد الأضحى المبارك بإطلاق المبادرة الإنسانية «عيدكم مبارك» في حديقة الجاهلي بمدينة العين الخضراء والتي تهدف إلى توزيع بعض مستلزمات العيد بما يجسد مفاهيم العمل الإنساني النبيل لمنظومة العمل الخيري في الدولة وفي أسمى معانيه، ويأتي ذلك برعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، نائب الأمين العام لمنظمة إمسام بالأمم المتحدة، وتزامناً مع عام التسامحوقال الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري لـ «البيان»: «يحرص فريق عونك يا وطن التطوعي على مواكبة تطلعات الدولة، خاصة فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي، الأمر الذي يسهم في إعلاء مكانة العمل الخيري والرقي به. وهذا الحرص سيتضاعف حتماً في عام التسامح، لاسيما أن العمل الخيري يعد جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطن الإماراتي. كما أن دولة الإمارات تتمتع بتاريخ حافل من العطاء وتحقيق الإنجازات المتتالية، والريادة في العمل الإنساني على مستوى العالم».

وأضاف بن حم: «كما تأتي هذه المبادرة استمراراً للجهود الرائدة التي يبذلها ويقدمها فريق عونك يا وطن التطوعي السابقة في عام التسامح والمتعلقة بفئة العمال، وانطلاقاً من مبدأ الاهتمام الإنساني من خلال رفع الروح المعنوية في نفوسهم، والتي تأتي من باب مشاركتهم فرحة العيد ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية. كما أن مثل هذه المبادرات جاءت نتاج ما غرسته فينا قيادتنا الرشيدة في حب عمل الخير وتقديم المساعدات للمحتاجين، وبذل العطاء في الأعمال الإنسانية والتطوعية سواء كنا أفراد أو مؤسسات، وذلك لخدمة وطننا الغالي». مؤكداً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعل من الخير وسيلة للتواصل ومد جسور التراحم، كما وضع بقيمه ومبادئه ومُثله العليا منهجاً قيمياً وأخلاقياً ننهل منه اليوم الدروس التي تجعلنا نواصل مسيرة الخير في وطن الخير والتلاحم، والتراحم والأمان.

وأوضحت سلام فوزات القاسم، منسق عام فريق عونك يا وطن التطوعي، أن المبادرة حملت عنوان «عيدكم.. عيدنا»، وتهدف إلى مشاركة العامل فرحة العيد، وتوجيه التحية له تقديراً لدوره الكبير في المجتمع، وتعزيز اندماجه في المجتمع المحلي، لأنهم شرائح مجتمعية بحاجة للمساندة والدعم.