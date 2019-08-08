560 أضحية توزعها «الهلال» في العين

المصدر: العين - البيان

بدأ مركز العين لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع القسائم الخاصة بتوزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة بالمركز، حيث بلغ عدد الأضاحي لهذا العام 560 أضحية، ستوزع على عدد 854 أسرة بواقع 4262 فرداً مستفيداً. حيث يعكف قسم المساعدات الإنسانية من خلال إرسال رسالة نصية للحالات المستحقة، كما يجتهد عدد 20 متطوعاً على مهمة الإشراف أثناء التوزيع ومساعدة الحالات على استلام أضحيتهم.

وقال سالم الريس العامري مدير مركز العين لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «تم عمل عدة اجتماعات لفريق العمل من جميع أقسام المركز، ووضع خطة عمل لضمان نجاح المشروع وتفادي العشوائية في التوزيع ووصول الأضحية إلى مستحقيها من الحالات».

مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ المشروع سنوياً، وسيتم في هذا العام تطبيق الآلية الجديدة في التوزيع في ثاني أيام عيد الأضحى ولذلك لضمان راحة المستفيدين من خلال تسليمه كوبون الأضحية ثم يتوجه إلى الثلاجة لاستلام الأضحية من قِبل المتطوعين وبداخل صندوق حفظ الأطعمة مبردة.

وأشاد العامري إلى الجهود الهائلة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر في الدولة لتحقيق ارتقاء مشاريعها الإنسانية والخيرية، لاسيما وأنها تسعى دائماً إلى مضاعفة جهودها وتقديم الدعم الإنساني اللازم بما في ذلك الأسر المتعففة، لتلبية حاجاتهم، وتحسين واقع الظروف التي تعيشها الشرائح المتعففة وعامة المستهدفين ببرامجها ومشاريعها داخل الدولة.