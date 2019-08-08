وزارة تنمية المجتمع تشارك الأسر المتعففة فرحة العيد

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة تنمية المجتمع الأسر المتعففة أجواء الاستعداد وفرحة العيد، من خلال مبادرة «خيرنا لأهلنا» التي تضمنت زيارات ميدانية شملت عدداً من مناطق الدولة، تم خلالها توزيع العيدية وكسوة العيد على عدد من الأسر المتعففة في مناطق سكنية عدة، وذلك في بادرة مستدامة تتبناها الوزارة تخفيفاً عن الأسر المتعففة بصفة عامة، وتجسيداً لأواصر التكافل والتواصل، وتحقيقاً للتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتأكيد الشعور مع الآخرين، لا سيما في المناسبات المختلفة ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

مبادرة

وبادر فريق من وزارة تنمية المجتمع بزيارة عدة مناطق منها: مغيدر وسهيلة في كلباء، والقريّة بإمارة الفجيرة، وتوزيع العيدية وكسوة العيد على عدد من الأسر المتعففة، بما فيها كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يعزز الشعور الإيجابي، ويُدخل البهجة والسرور على نفوس أفراد هذه الأسر.

وتعد مبادرة «خيرنا لأهلنا» إحدى مبادرات وزارة تنمية المجتمع، التي يتم تنفيذها عبر مراكز التنمية الاجتماعية العشرة المنتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، حيث تهدف المبادرة إلى توفير الاحتياجات الضرورية، بالتعاون مع شركاء الوزارة وفاعلي الخير على مستوى الدولة، دعماً للأسر المتعففة، وأكثر الفئات احتياجاً، خصوصاً الأرامل والمطلقات والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وذلك في مختلف إمارات ومناطق الدولة.