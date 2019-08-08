شرطة دبي تناقش خطط ومستجدات التميّز المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس التميز المؤسسي في شرطة دبي، حيث ناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات، بالإضافة إلى عدد من المواضع المدرجة في جدول الأعمال.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري خلال الاجتماع حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق الريادة والتميز بأعلى معايير الجودة العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأجل إسعاد ورفاهية المواطنين والمقيمين، وهو ما يلبي توقعات المجتمع بالحصول على خدمات حكومية بمستوى 7 نجوم وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية.