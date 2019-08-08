شيخ الأزهر: الإمارات رمز للسلام

المصدر: القاهرة - وام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضم كلًا من الدكتور علي بن راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدكتور يوسف عبد الله العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير .

وأشاد وفد الدولة بجهود فضيلة الإمام الأكبر ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكداً أن جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشعارات التنظيمات الإرهابية. من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن عميق شكره وتقديره للإمارات قيادة وحكومة وشعباً على المشاعر القلبية الصادقة، مؤكداً أن الإمارات باتت رمزاً للسلام.