حمد الشرقي يعزّي في وفاة عائشة عبد الله وسعود البلوشي

حمد الشرقي خلال العزاء بحضور سعيد الرقباني | وام

المصدر:
  • الفجيرة - وام
التاريخ:

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله عائشة عبد الله والدة بركات وعيسى حسن بركات.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مريشيد بالفجيرة، عن خالص تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة. كما قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سعود أحمد علي البلوشي. وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مريشيد بالفجيرة، عن خالص تعازيه لأسرة وذوي الفقيد.

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