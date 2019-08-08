شرطة أبوظبي في ضيافة «قصر الوطن»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، زيارة إلى قصر الوطن الذي يعد صرحاً وطنياً وثقافياً وتحفة معمارية وأحد أهم الوجهات السياحية في العاصمة أبوظبي، ويبرز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات بأسلوب معماري عصري فريد.

وشارك في الزيارة وفد برئاسة العقيد حمد عبد الله النيادي، مدير المديرية، ومدراء المراكز ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط، وذلك ضمن منهجية التواصل الداخلي، وفي إطار تطبيق الأجندة الوطنية لمبادرة داعم، وتزامناً مع عام التسامح 2019.

وثمّن مدير المديرية، جهود القيادة الرشيدة في تعزيز التواصل بين كافة الحضارات والثقافات.

وفي ختام الزيارة تبــادل مدير مديرية شرطة العاصمة الدروع التذكارية مع فيصل أحمد ناصر النعيمي، مدير عام قصر الوطن.