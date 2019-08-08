«دو» تقدّم خصومات حصرية لحاملي بطاقات إسعاد

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع دو، التابعة لشركة الإمارات الاتصالات المتكاملة، توفر بموجبها الشركة خصومات حصرية لحاملي بطاقة «إسعاد» وأقاربهم من الدرجة الأولى بقيمة 20% على مجموعة باقات الدفع الآجل للهواتف المتحركة، والباقات المنزلية، فيما سينضم موظفو شركة دو إلى قائمة حاملي بطاقة «إسعاد» للاستفادة من العروض التي يوفرها القطاعين العام والخاص.

ووقّع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فيما وقّعها عن شركة دو أحمد علي بورحيمة نائب أول للرئيس للعلاقات الحكومية.