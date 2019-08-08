تخريج الدورة الصيفية الـ20 لشرطة المستقبل

عجمان - البيان

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط حفل تخريج الدورة الصيفية «شرطة المستقبل» الـ20 للذكور والثانية للإناث بقاعة المؤسسة الاتحادية للشباب والتي شارك فيها ما يقارب من 300 خريج 200 منهم من الذكور و100 من الإناث من سن 12 إلى 17 عاماً. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي «أن شرطة عجمان أصبحت أبرز مدرسة تقوم بالاهتمام وتدريب الأجيال من الطلبة والطالبات خلال فترة الصيف، ودورة «شرطة المستقبل»، التي تتبناها شرطة عجمان قادرة على صنع أجيال من أبنائنا وبناتنا قادرين على البذل والعطاء والدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره».

وقال: «إننا في حكومة عجمان نؤكد حرصنا على تأهيل أبنائنا من منتسبي دورة شرطة المستقبل واستغلال فترة الصيف على أكمل وجه وتزويدهم الخبرات والمهارات العلمية والعملية وتدريبهم على حركات المشاة والرماية بأنواعها وفك وتركيب السلاح والحركات الاستعراضية».

وأضاف رئيس دائرة البلدية والتخطيط: «إن شرطة عجمان تسعى إلى تأكيد القيم الإيجابية وروح الانضباط بين أجيال الغد بما يكفل الابتعاد بهم عن السلوكيات والممارسات الخاطئة ويؤدي إلى غرس القيم الإيجابية وروح الانضباط بينهم». ونوه بأن الهدف من تنظيم مثل هذه الدورات هو إعداد كوادر مواطنة مؤهلة علمياً وجسدياً وأمنياً وإثراء معارفهم ودعم ثقافتهم التربوية والدينية وبث الأخلاق الحميدة في نفوسهم سواء من الطلبة أو الطالبات.

وكانت فعاليات حفل التخريج بدأت باستقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي من قبل العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط وصف الضباط ثم عزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة الخريجين ألقاها الطالب الشيخ حميد بن راشد النعيمي رحب فيها بالشيخ راشد بن حميد النعيمي بتشريفه حفل التخريج.

وتوجه في كلمته بالشكر الجزيل لقائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط وصف الضباط لجهودهم جميعاً، معرباً عن اعتزازه وزملائه بانتسابهم لهذا النشاط الصيفي المتميز.

وألقت الطالبة آمنة حميد صمرة قصيدة شعرية بعنوان «هم قدها» بعد ذلك عرض فيلم تسجيلي تم خلاله استعراض أنشطة وفعاليات الدورة وما تعلمه الطلبة خلالها.

وقدم طلاب شرطة المستقبل خلال الحفل ما تعلموه من حركات عسكرية اكتسبوها من التدريب وعرضاً عسكرياً شمل التدريبات التي تلقوها عن الفنون العسكرية والمهارات المكتسبة في استخدام وفك وتركيب السلاح إضافة إلى مهارات مكافحة الشغب.