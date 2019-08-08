6 مذكرات تفاهم لتوفير خصومات وامتيازات للمواطنين في القطاع الخاص

المصدر: دبي - وام

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الخاصة، تتضمن تقديم حزمة من الامتيازات الحصرية للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، وذلك ضمن مبادرة «أبشر». جاء ذلك خلال حفل نظم مؤخراً بديوان الوزارة في دبي بحضور منى وليد القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التوطين.

وأشادت منى وليد بالجهود الفاعلة التي تبذلها الوزارة من أجل دعم مسيرة التوطين، وتحفيز الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص من خلال توفير بيئة محفزة وجاذبة تمكنهم من شغل الوظائف المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وثمنت جهود كل الشركاء الذين انضموا لمبادرة «أبشر» وأثنت على حرصهم في تقديم كل التسهيلات من أجل جذب وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص باعتباره قطاعاً مهماً يتضمن كثيراً من فرص العمل الواعدة المناسبة للمواطنين، والتي تلبي تطلعاتهم الوظيفية المستقبلية.

ووقعت المذكرات من جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين منى وليد القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التوطين، كما وقعها عن الجهات الأخرى كل من: شانق ليونق لي الرئيس التنفيذي لسامسونج الخليج، وتي جي ويلسون المدير التنفيذي لمجموعة أستر دم العالمية، وعبدالرحمن عبدالله الرئيسي مدير عام للقاعات الكبرى بجمعية أم المؤمنين النسائية، والدكتور دايفد شميدت رئيس الجامعة الأمريكية بدبي، وكريم فيروز مرشنت رئيس مجلس إدارة بيور جولد للمجوهرات، وخالد أحمد مدير مبيعات بفنادق الماريوت العالمية.

وتضمنت العروض والامتيازات المقدمة من سامسونج الخليج توفير رابط إلكتروني لعرض مغرٍ على المنتجات الإلكترونية، كما قدمت مجموعة آستر دم العالمية عروضاً متنوعة على الفحص والتحليل والكشوفات الطبية، فيما تضمنت عروض جمعية أم المؤمنين النسائية قاعات مجانية من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع على ألا يقل عدد المدعوين عن 300 شخص، بالإضافة إلى تقديم منصة العروسين مع 11 خدمة بــ 15000 درهم إماراتي فقط. وتضمنت عروض الجامعة الأمريكية بدبي خصومات تصل إلى 30% على الرسوم الدراسية للبكالوريوس والماجستير، وقدمت محلات بيور جولد للمجوهرات خصماً يزيد على 50% على الألماس بالإضافة إلى 25 % على المصنعية، فيما قدمت فنادق الماريوت العالمية خصم على كل الفنادق التابعة للمجموعة داخل الدولة وخارجها عن طريق كود خاص لحاملي بطاقة «أبشر».