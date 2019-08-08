37906 فتاوى شفهية لـ«إسلامية دبي» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خلال الربع الثاني من العام الحالي 37906 فتاوى شفهية عبر إدارة الإفتاء في الدائرة، واستقبلت مكاتبها 171 زائراً من الراغبين بالحصول على فتاوى في ذات الفترة، ويعمل فريق الإدارة المكون من 16 مفتياً ومفتيةً متخصصين بالعلوم الشرعية والفقهية بالإجابة عن تساؤلات واستفسارات المستَفتين حول مختلف القضايا الدينية والفقهية.

وأشارت البيانات الصادرة عن إدارة الإفتاء والخاصة بالربع الثاني من عام 2019 إلى ورود 12831 سؤالاً للإدارة خلال هذه الفترة وبنسبة تمثل نحو 34% من أسئلة المستَفتين خلال هذه الفترة. ووصل عدد الأسئلة الخاصة بالأمور العامة إلى 6314 سؤالاً وبنسبة 16.6% من إجمالي الأسئلة، فيما بلغ عدد الأسئلة الخاصة بأمور المعاملات الدنيوية إلى 5040 سؤالاً وبنسبة تصل إلى 13.2% من إجمالي الأسئلة.

وأشار الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إلى حرص الدائرة على أن يتولى مسؤولية الإفتاء في الدائرة علماء في مختلف المسائل الدينية والفقهية والشرعية ومن الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية من كبرى جامعات العالم العربي.

من جهته؛ قال الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: "توفر إدارة الإفتاء خدماتها عبر قنوات الإتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للدائرة والبريد الإلكتروني واللقاء المباشر والرسائل البريدية والبرامج الإذاعية والفضائية، بالإضافة إلى خدمة الهاتف المجاني على مدار 18 ساعة يومياً.

خصوصية

وفرت إدارة الإفتاء خطوطاً خاصة بالنساء تجيب خلالها المفتيات بحسب لغة السائلات من أبناء الدولة أو من الجنسيات الأخرى المقيمة.