خطوط ساخنة للإجابة عن أسئلة حجاج الوطن على مدار الساعة

المصدر: مكة المكرمة - وام

أكد عبدالرحمن سعيد الشامسي رئيس لجنة الوعظ بمكتب شؤون حجاج الدولة، أهمية دور الواعظ في تثقيف الحجاج، بما سينعكس على أدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة وفقاً للأحكام الشرعية.

وقال الشامسي: إن لجنة الوعظ بمكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على القيام بدورها في تقديم أعلى الخدمات الدينية التوعوية لحجاج الوطن، من خلال إعداد وتأهيل كادر وعظي يرافق الحاج طوال رحلته، حيث يتمتع هذا الواعظ المرافق بمستوى عالٍ من الكفاءة العلمية ويتحلى بالسكينة والوقار.

وأضاف الشامسي أن اللجنة أوصت هذا الكادر الوعظي بضرورة اتباع أعلى معايير التوعية عند تقديم الخدمات التوعوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

واعظات متميزات

وأشار رئيس لجنة الوعاظ إلى تدعيم هذا الكادر بثلة من كبار الواعظات المتميزات في الدولة لتقديم الخدمات الوعظية للنساء، بما يلبي احتياجاتهن الخاصة بالإضافة إلى تفعيل 5 خطوط ساخنة للإجابة عن أسئلة واستفسارات حجاج الوطن على مدار 24 ساعة يقوم عليها مفتون مختصون من المركز الرسمي للإفتاء، كما تم إعداد خطة وعظية موحدة لكل الوعاظ تتضمن مختلف الفعاليات الدينية من محاضرات وعظية وندوات توعوية ودروس فقهية، والتي تقدم للحجاج سواء بشكل مباشر أو عن طريق «البث الموحد».

ونوه الشامسي أيضاً بأن اللجنة سعت إلى إعداد وتطوير حقيبة الحاج التي تحوي كل المراجع الدينية والعلمية الضرورية لتثقيف الحاج في المناسك.

كما تم تحويل كل تلك الحقائب الدينية والخدمات التوعوية إلى خدمات إلكترونية ذكية لضمان وصولها إلى كل حجاج الدولة في أي مكان سواء قبل مغادرتهم للبلاد وحتى رجوعهم إليها سالمين غانمين.

كما حرصت اللجنة خلال هذا العام على مشاركة الحجاج في أيام عيد الأضحى المبارك من خلال إعداد برنامج متكامل للأمسيات الثقافية، التي تناسب أجواء الفرح والسرور في العيد.