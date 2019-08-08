تهنئة لأصغر حافظة للقرآن

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تعتز بالأطفال الموهوبين وتعمل على تشجيعهم وفتح المجال لهم ليمارسوا هواياتهم ويحققوا تطلعاتهم.

وقالت في رسالة تهنئة بعث بها المجلس إلى أسرة الطفلة ميسم يحيى محمد التي تعد أصغر طفلة حافظة للقرآن الكريم بدولة الإمارات: إن هذا النجاح الباهر للطفلة يفخر به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ويعمل على توفير كل التسهيلات للطفل النابغة للأخذ بيده نحو التقدم والنجاح في حاضره ليكون عدة للمستقبل. وكانت الطفلة ميسم (6 سنوات) أول من حفظ القرآن الكريم كاملاً تجويداً وتلاوة، لتكون أصغر حافظة في الدولة. من جانبها قالت والدة الطفلة إن ابنتها بدأت حفظ القرآن في سنتها الثالثة عبر الحلقات التي تنظمها مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة، في المساجد.. مشيرة إلى أنها عندما بلغت سن الثالثة، كانت تحفظ جزأين، ودخلت مسابقة الشيخ زايد للقرآن ، وحصلت على المركز السابع، وكانت أصغر المتسابقات، ولم تكن دخلت الحضانة بعد.