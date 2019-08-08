«خليفة التخصصي» في رأس الخيمة يستقبل 300 ألف مريض خلال 5 أعوام

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشف مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات رئيس الدولة، عن استقبال 300 ألف مريض خلال 5 سنوات منهم 170 ألف مريض في العيادات الخارجية، و130 ألف مريض لقسم الطوارئ، فيما استقبلت الأقسام الداخلية نحو 14700 مريض، وإجراء 5600 عملية جراحية في مراكز التميز الثلاثة التي يحتضنها المستشفى وهي مركز طب وجراحة الأورام ومركز طب وجراحة القلب والأوعية الدموية ومركز طب وجراحة الأعصاب، فضلاً عن الأقسام والوحدات الطبية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المستشفى، أمس، للاحتفال بمرور 5 أعوام على إدارته من قبل مستشفى جامعة سيئول الوطنية في كوريا الجنوبية، وعلى تمديد عقد الشراكة مع المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة لتشغيل وإدارة المستشفى.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة وجمع من الدوائر المحلية والاتحادية والقطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة، كما حضر الحفل الدكتور سي جون أوه رئيس جامعة سيئول الوطنية، الرئيس الأعلى لمجلس إدارة مستشفى جامعة سيئول الوطنية، والدكتور يوم سو كيم، الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى جامعة سيئول الوطنية والوفد المرافق.