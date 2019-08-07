أول اتصال من مركز الأخبار في دبي بمحطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان الإلكتروني

في سابقة بعالم الأخبار العربية أجرى مركز الأخبار في تلفزيون دبي اتصالاً هاتفياً مع محطة الفضاء الدولية التي تنتظر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بعد نحو 50 يوماً، وكان الاتصال مباشراً من رائد الفضاء الروسي ألكسندوفيتش، الذي وجه رسالة ترحيب خاصة بالمنصوري.

ورحب رائد الفضاء الروسي بانضمام هزاع المنصوري الذي يعد أول رائد فضاء إماراتي وعربي ينضم إلى محطة الفضاء الدولية، مؤكداً أن المحطة الدولية للفضاء مشروع ناجح جداً، معبراً عن سعادته أن يكون جزءاً منه.

وأكد أن أعضاء الطاقم الجدد مرجب بهم، وأنهم سيكونون سعداء بدعم مهمة هزاع المنصوري وزملائه الذين سينضمون للمحطة في شهر سبتمبر المقبل.

ووجه ألكسندروفيتش رسالة إلى المنصوري قبل إقلاعه أكد فيها أن مهمة الفضاء هي أكثر تجربة آسرة للأنفاس قد تخوضها في حياتك.

ونصح رائد الروسي كل شخص يرغب في أن يصبح ذات يوم رائد فضاء أن عليه إدراك أنه بالفعل يرغب في ذلك، وأن هذا هو حلمه الذي سيحققه يوما ما، ويجب عليه أن يجتهد في دراسته أو مؤسسته وأن يكون أفضل في جميع أحواله.