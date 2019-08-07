بلدية دبي تحظر على الملاحم ذبح الأضاحي

المصدر: البيان الالكتروني

أصدرت بلدية دبي تعميماً إلى جميع الملاحم العاملة في الإمارة، يفيد بمنع ذبح الأضاحي للجمهور.

وقالت في بيان صحافي، إن ذبح الأضاحي يجب أن يكون في مقاصبها فقط، مشيرة إلى أن فرق التفتيش ستبدأ حملة شاملة بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد مباشرة، على الملاحم الموجودة في الإمارة، للتأكد من الالتزام بالتعميم.

وأضافت أنها وضعت خطة شاملة لخدمة المتعاملين في المقاصب خلال العيد، تضمنت الاجتماع مع الجمعيات الخيرية للوقوف على أعداد الأضاحي المتوقعة، موضحة أنه يتوقع أن يبلغ عدد الأضاحي الخاصة بالجمعيات الخيرية 12 ألف أضحية.

وأكدت تأهيل عدد إضافي من العمال والقصابين لتشغيل المواقع المؤقتة خلال هذه الفترة، وهي المقصب السريع بالقرب من مقصب القصيص، ومقصب الخوانيج بالقرب من قسم العيادة والخدمات البيطرية في منطقة وادي العمردي، ومقصب جبل علي الذي يختص بذبح الأضاحي الخاصة بتطبيق المواشي، داعية المضحين إلى زيارة المقصب في فترة الظهيرة وحتى الساعة الرابعة، لتجنب الازدحام.

وأشارت البلدية إلى إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ قامت مختلف الإدارات فيها بإعداد خطة متكاملة في هذا الصدد، حيث شرعت في تنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، وأعدت فعاليات ممتعة للحدائق العامة، ووضعت برنامجاً رقابياً مكثفاً على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك، وكثفت جهودها لضبط الألعاب النارية المحظور بيعها في دبي.