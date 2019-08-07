«كهرباء دبي» تدعو الشركات للاستفادة من«ويتيكس» ومعرض الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والبيئة، إلى المشاركة واستعراض منتجاتها وخدماتها في الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس).

والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام في هذه القطاعات، إضافة إلى الاطلاع على أهم المشروعات والاستثمارات التي يتم الإعلان عنها خلال المعرضين اللذين تنظمهما الهيئة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقد حققت النسخة العشرون من «ويتيكس» والثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية في أكتوبر 2018، نجاحاً لافتاً وإقبالاً واسعاً.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «رسخ معرض «ويتيكس» مكانته كأكبر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، وبات حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات العالمية ومنصة مهمة تجمع العارضين والزوار مع الخبراء والمختصين».