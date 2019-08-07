الاتحاد النسائي العام يطلق «ارتواء» للعاملين تحت أشعة الشمس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أطلق الاتحاد النسائي العام حملته السنوية «ارتواء» للعاملين تحت أشعة الشمس في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي وشركة أغذية.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن سمو أم الإمارات دأبت على إطلاق هذه الحملة في هذه الأيام الحارة للتخفيف على العمال الذين يعملون في نظافة المدينة وزراعة الحدائق والاعتناء بها وفي أعمال الإنشاء والبناء الذي تشهده البلاد.

وذكرت أن هذه الحملة جاءت هذا العام وهي الرابعة التي يطلقها الاتحاد النسائي متوافقة مع عام التسامح ومع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام والذي اختارت له سمو الشيخة فاطمة هذا العام شعار «المرأة نموذج للتسامح».

وأشارت إلى أن الحملة جزء من الفعاليات التي يقيمها الاتحاد للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

وأوضحت السويدي أن هذه المبادرة الإنسانية التي بدأت من يومين وتستمر خلال أشهر الصيف تهدف إلى التخفيف من وطأة حرارة الجو على الذين يؤدون أعمالهم خلال هذه الفترة تحت أشعة الشمس متفانين بعملهم بهدف الحفاظ على المظهر العام للمدينة. وقد بدأت موظفات من الاتحاد النسائي خلال هذه الحملة الإنسانية بتوزيع المياه المبردة والعصائر والمناشف ومظلات شمسية على عمال النظافة في الشوارع وعمال الزراعة في الحدائق العامة وكذلك عمال الصيانة والإنشاءات بهدف التخفيف عنهم من حر أشعة الشمس خاصة في هذه الظروف المناخية الحارة.