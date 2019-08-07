«تراخيص» تحصل على «آيزو» في التفتيش البيئي

المصدر: دبي - البيان

حازت دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على شهادة الاعتماد طبقاً للمواصفة العالمية آيزو 17020:2012 لمنظومة الرقابة والتفتيش البيئي من مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

إجراءات

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»: «نعتمد في تراخيص استراتيجية عالمية المستوى لتطبيق سلسلة من الإجراءات والسياسات الفعّالة في تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة والبيئة لعملائنا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ونقوم بتطوير أنظمة العمل الداخلي بشكل مستدام بما يتماشى مع التوجهات الرئيسية لحكومة دبي وخطة دبي 2021 بشأن توفير بيئة سليمة ومستدامة بما يحقق ريادة إمارة دبي عالمياً في مجالات البيئة والسلامة ودعم فرص تحقيق السعادة لكل عملائنا».

أنظمة

وأضاف: «تتبع تراخيص آلية محدثة في التفتيش حيث تم تكثيف وتوسيع نطاق عمليات أنظمة الرقابة لتشمل تفتيشاً تنظيمياً، تفتيشاً روتينياً، تفتيشاً عشوائياً، التحقق من الشكاوى، تفتيش الحملات، التحقق من المنازعات، التفتيش على الرخص، تفتيش المتابعة، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات مع المنشآت المخالفة في حال تجاوزها المحددات البيئية المسموح بها».

إنجاز

وأوضح أن تراخيص أنجزت خلال العام 2018 الماضي نحو 2474 إصدار شهادة سلامة عمليات، و1941 إصدار شهادة إدخال رافعة متحركة، و1245 إصدار تصريح دخول لمركبات التزويد والمركبات المؤقتة، و257 إصدار تصريح تصوير بالأشعة.