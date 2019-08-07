«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن «أمان»

المصدر: الشارقة ـ البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك صباح أمس بمكتب صاحب السمو الحاكم.

وبدأت مجريات الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر المجلس خلالها عدداً من القرارات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مجلس الشارقة للتعليم، والمتعلقة بمنظومة الحضانات التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مختلف مناطق ومدن الشارقة، لتكون بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة تضمن الراحة والاستقرار للأطفال وأسرهم.

واعتمد المجلس المقترحات التي تقدم بها مجلس الشارقة للتعليم والتي من شأنها تطوير منظومة الحضانات.

وأصدر المجلس قرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام (أمان) في إمارة الشارقة، ويهدف هذا القرار إلى ربط المنشآت بنظام أمان لرفع مستوى التزام المنشآت بالنظام من خلال الصيانة الدورية لأنظمة السلامة وتقليل زمن الاستجابة للحوادث لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات وحمايتها والتوعية بأهمية الاحتياطات الواجب توافرها في المنشآت وتحقيق أعلى معدلات السلامة وصولاً للوقاية من أخطار الحوادث.

وأصدر المجلس قرار رقم 21 لسنة 2019 بشأن التدريب على أعمال الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى توعية أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في مجال السلامة والوقاية لتقليل الحوادث وضمان سلامتهم.