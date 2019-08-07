بدء موسم تسويق التمور وتطبيق السياسة المحدثة لغاية 2022

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت شركة الفوعة عن انطلاق موسم تسويق التمور، لدى مراكز الاستلام في أرجاء الدولة، ويمتد خلال الفترة من 3 أغسطس لغاية31 أكتوبر المقبل.

وقد تم انطلاقاً منذ الموسم الماضي تطبيق سياسة محدثة لتسويق التمور ويمتد تطبيقها لغاية موسم 2022، حيث تهدف هذه السياسة إلى تطوير قطاع النخيل وتحسين القدرة التنافسية للتمور الإماراتية الفاخرة على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد المهندس ظافر عايض الأحبابي،رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة، أن الشركة تتوقع أن تفوق كميات التمور المستلمة من المزارعين هذا العام 100 ألف طن، بعد تطبيق السياسة المحدثة للتسويق،والتي تضمن عائداً مالياً أفضل لأكبر شريحة ممكنة من المزارعين، من خلال حثهم على رفع جودة تمورهم عبر التحول إلى زراعة الأصناف ذات القيمة التجارية العالية والجودة المرتفعة، مما يساهم في تحسين الدخل ويضمن استدامة العوائد التجارية لديه.

وأضاف أنه تم تصنيف المزارعين إلى فئتين اعتماداً على الدخل العقاري التجاري، وهما فئة صغار المزارعين،الذين يقل دخلهم العقاري التجاري عن 100 ألف درهم، حسب تصنيف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وفئة كبار المزارعين التي يندرج ضمنها بقية المزارعين، مؤكداً أن السياسة المحدثة تخدم كافة المزارعين بشكل كبير.

حيث ضمنت مميزات إضافية لفئة صغار المزارعين، من خلال تغيير الأسعار بشكل تدريجي للأصناف المتأثرة من تطبيق هذه السياسة، مع استمرارية استلام أصناف التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة لغاية موسم 2020 وذلك بأسعار تفضيلية.

مميزات

وأشار مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي للشركة أن فئة صغار المزارعين تحظى بمميزات إضافية، حيث ركزت السياسة المحدثة للتسويق على تعويضهم مادياً، ففي حالة كانت قيمة التمور التي تم توريدها من المزرعة أقل من العام السابق يتم التعويض عن فرق السعر مالياً بشرط تسويق نفس كمية التمور لموسم 2017 وبنفس الجودة.

مؤكداً أن ذلك من النقاط الإيجابية والجيدة لفئة صغار المزارعين، حيث إن فرق السعر يتم صرفه في نهاية الموسم، واستفاد من هذا التعويض 4 آلاف و200 مزرعة خلال الموسم الماضي.

ولفت إلى أن السياسة المحدثة للتسويق اعتمدت نظاماً لتسعير التمور حسب تصنيفها إلى أربع فئات،وهي فئة التمور ذات القيمة التجارية العالية، وفئة التمور ذات القيمة التجارية المتوسطة بالإضافة إلى فئة التمور ذات القيمة التجارية المقبولة، وفئة التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة.

توعية

وأشار محمد غانم القصيلي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي للشركة،أن الفوعة حرصت على توعية المزارعين وتعريفهم بمحاور السياسة المحدثة للتسويق وتم عقد ورش تعريفية في مجالس أبوظبي، وتم فيها مناقشة كافة الاستفسارات وتوضيح جوانب السياسة ومزاياها.