برنامج للرقابة على الأغذية وإجراءات تفتيشية للصالونات في دبي

المصدر: دبي- البيان

أنهت بلدية دبي استعداداتها كافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت مختلف الإدارات بالدائرة بإعداد خطة متكاملة في هذا الصدد وذلك في إطار حرصها على توفير كل خدماتها لضمان إسعاد الجمهور الكريم خلال هذه المناسبة السعيدة.

حيث شرعت بتنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، وأعدت فعاليات ممتعة للحدائق العامة ووضعت برنامجاً رقابياً مكثفاً على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك، كما كثفت جهودها لضبط الألعاب النارية المحظور بيعها في الإمارة.

وحرصاً على رفع درجة استعداداتها الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال سلسلة من الإجراءات الخاصة بضمان السلامة والصحة العامة، كثفت بلدية دبي إجراءاتها التفتيشية على الصالونات النسائية والرجالية للتأكد من استيفائها لشروط الصحة والسلامة بمناسبة قرب حلول العيد.

حيث أعدت برامج عمل وحملات مكثفة من أجل ضمان الصحة والسلامة والالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة في الصالونات ومراكز التجميل ومراكز التسوق والمراكز الترفيهية مثل دور السينما العاملة بتقنية البعد الرابع بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي لضمان الالتزام بالضوابط والشروط المتعلقة بمكافحة التبغ وتنظيم التدخين، نظراً للإقبال الشديد من الجمهور على زيارتها خلال أيام عطلة العيد.

وقد قامت مفتشات الدائرة بمسح الصالونات النسائية في إمارة دبي ولم نتمكن من العثور على منتجات حناء محظورة وقد بلغ عدد الصالونات حالياً في الإمارة حوالي 3855 صالوناً.

وفي إطار سعيه المستمر لدعم الفئات المحتاجة من خلال التواصل مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرائدة في هذا المجال يقوم بنك الإمارات للطعام بالتنسيق والتعاون مع مقصب دبي التابع لبلدية دبي والتحضير لاستلام أضاحي عيد الأضحى المبارك من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون بالتبرع بأضاحيهم للأسر المتعففة والفئات المحتاجة.

وذلك من خلال تخصيص أماكن استلام بالمقصب تستلم الأضاحي بعد الذبح ليتم تسليمها بالتنسيق مع المقصب للجمعيات الخيرية لتصل بدورها إلى الأسر المتعففة، وجزء منها سيتم توزيعه على سكنات العمال التي يتوفر لديهم مطبخ.

ومن منطلق الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية وخاصة الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاتة ومنتجات المخابز مثل الكيك وأنواع البسكويت المختلفة حيث يزداد الإقبال عليها خلال فترة العيد، تم استكمال كل الاستعدادات اللازمة بتكثيف الزيارات والتفتيش على مؤسسات تحضير وإنتاج وتصنيع هذه المنتجات.