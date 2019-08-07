راشد بن حميد يطّلع على خطة تطوير مركز عجمان للشباب

المصدر: عجمان - البيان

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية فعاليات مركز عجمان للشباب.

مشيداً بنجاح النسخة الثانية من الأكاديمية الصيفية في الإمارة، وأكد أن المركز أصبح اليوم وجهة لكل المبدعين وحاضنة للرواد ومنصة للمصممين والفنانين، وأعرب عن فخره بجهود الشباب الذين يسطرون صفحات مشرقة في كل المجالات لصناعة مستقبل أفضل للجميع، فالمركز يعد منصة تجمع العقول وملتقى يجمع الباحثين عن التطوير تحت سقف واحد لتحقيق الطموحات وخدمة الوطن.

والتقى الشيخ راشد النعيمي أعضاء مجلس عجمان للشباب واطلع على الخطة التطويرية، كما استمع سموه لشرح مفصل عن أهداف مركز عجمان للشباب الساعي لإحداث تنمية وتطوير القطاع الشبابي وفق الاحتياجات المجتمعية، من خلال تنفيذ الأنشطة والمبادرات التي تستقطب وتنال رضا الشباب وتشحذ الهمم.

والتقى الشيخ خلال زيارته للمركز إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب للاطلاع على النتائج التي حققتها الأكاديمية الصيفية لعام 2019 والتي اشتملت على أكثر من 600 برنامج تطويري تنوعت بين ورشة ومسابقة ودورة متخصصة في تطوير المهارات والمعارف والهوايات.

وثمن جهود فريق عمل الأكاديمية والذي لم يدخر جهداً يذكر لتدشين المبادرات لدعم قدرات الشباب. وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن دعم القيادة الرشيدة في إمارة عجمان لتطلعات الأجندة الوطنية للشباب شكل الممكن الرئيسي لنجاح مشاريع المؤسسة الاتحادية في الإمارة بالإضافة إلى كل المبادرات الشبابية، كما ساهم بتسريع وتيرة تحويل المشاريع من إطارها النظري إلى التطبيق العمل الناجح والفعّال».