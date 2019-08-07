1800 مواطن ينالون فرصاً وظيفية بـ«الخاص»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حصول نحو 1800 مواطن ومواطنة على فرص وظيفية في القطاع الخاص وذلك في إطار مبادرتين منفصلتين استهدفتا تسريع التوطين في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وكذلك تسريع توظيف المواطنين ممن أتموا الخدمة الوطنية.

غداً 21

وجاءت مبادرة تسريع التوطين في «الظفرة» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، في حين جاءت مبادرة تسريع توظيف من أتموا الخدمة الوطنية التي نفذتها الوزارة بالتعاون والشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأعلن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين اختتام المبادرتين وذلك خلال حفلين منفصلين نظما مؤخراً في أبوظبي بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن شركائها في المبادرتين.

دعم

وثمن معالي ناصر الهاملي رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة لمبادرة تسريع التوطين في المنطقة، مؤكداً أن رعاية سموه للمبادرة منحتها زخماً ودعماً كبيرين.

وأكد «أن النتائج التي حققتهما المبادرتان جاءت تتويجاً للشراكة والجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها وفي مقدمتهم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ولجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وكذلك القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في ملف التوطين».

وأضاف: «أن هذه الشراكة تؤكد الحرص على تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والالتزام بتحمل المسؤوليات الوطنية والمجتمعية التي يتطلبها التوطين الذي يحظى بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة».

وأشاد معاليه بالشركات والمؤسسات التي تفاعلت مع المبادرتين من خلال مشاركتها في الأيام المفتوحة للتوظيف التي تم تنظيمها خلال الفترة السابقة والتي شهدت عرض الشواغر الوظيفية لدى هذه الشركات وإجراء المقابلات الوظيفية مع المواطنين والمواطنات في منطقة الظفرة وممن أتموا الخدمة الوطنية وهو ما أثمر عن حصول نحو ألف و800 مواطن ومواطنة على الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

وهنأ معالي الهاملي المواطنين والمواطنات الذين حصلوا على هذه الفرص، داعياً إياهم إلى إثبات جدارتهم وتميزهم الوظيفي. كما أكد مضي وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تسريع التوطين لدى القطاعات المستهدفة.

تفاعل

وكرم معالي الهاملي خلال حفل ختام مبادرة تسريع التوطين في منطقة الظفرة الشركات الأكثر تفاعلاً مع هذه المبادرة وهي شركة أدنوك، شركة الإمارات لخدمات الاستجابة، بوابة الإمارات للخدمات الأمنية، كليفلاند كلينك أبوظبي، مجموعة اللولو العالمية، شركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة، مجموعة الاتحاد للطيران، شركة يونايتد سيكيورتي جروب، مصرف أبوظبي الإسلامي، وهيلث بوينت.

كما كرم معاليه في حفل ختام مبادرة تسريع توظيف المواطنين ممن أتموا الخدمة الوطنية الشركات الأكثر تفاعلاً مع المبادرة وهي شركة جلوبال اتش آر، شركة اعتماد القابضة، شركة جال لخدمات الملاحة الجوية، شركة جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس، شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة، مجموعة غباش، شركة انترناشونال جولدن جروب، شركة الخليج للصناعات الدوائية، شركة نوليدج بوينت، شركة كليفن كاترينق سيرفيس والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة.

تعزيز

أكد معالي ناصر الهاملي الحرص على تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات الذين شاركوا في الأيام المفتوحة للتوظيف ولم يتمكنوا من الحصول على الفرصة الوظيفية نتيجة عدم اجتيازهم للمقابلات الوظيفية التي أجريت لهم وذلك من خلال إشراكهم في برنامج «تمكين» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا بهدف تدريب وتأهيل مثل هؤلاء المواطنين وتقديم الدعم لهم للحصول على الوظيفة.