شرطة دبي تُطلق تحديثاً جديداً على تطبيقها الذكي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي تحديثاً جديداً لتطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، وذلك بعد القيام بإجراء برمجة كاملة بلغة تسمى «Kotlin»، ليشابه التحديث الجديد نسخة تطبيق شرطة دبي على أنظمة هواتف الأيفون.

ويتضمن التحديث الجديد لتطبيق شرطة دبي على هواتف أندرويد ربط الخدمات بمؤشر السعادة، وإضافة بعض التحسينات لزيادة نسبة سعادة المتعاملين، كما يشتمل على العديد من الخدمات المميّزة التي يمكن تقديمها بـ 7 لغات هي (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الألمانية، الروسية، الإسبانية).

وتم تغيير شكل التطبيق بالكامل بتصميم جديد وفريد من نوعه ليكون أكثر تفاعلاً مع الجمهور للوصول لجميع الخدمات والخصائص بكل سهوله ويسر، حيث تم إضافة خدمة التنبؤ بالحوادث الخطيرة التي بإمكانها كشف الحوادث الخطيرة وإرسال طلبات استغاثة بشكل آلي، وتم أيضاً إضافة منصة التطوع الذكي وهي عبارة عن خاصية جديدة تمكن المستخدمين من التطوع.

ويحتوي التطبيق على خاصية تنبيهات الطرق، حيث بات بإمكان المستخدم إضافة الطرق المفضلة من خاصية القيادة، وسيقوم التطبيق بإرسال إشعارات يومياً عن الحالة المرورية لتلك الطرق.

كما أصبح بإمكان الجمهور استخدام تقنية الواقع الافتراضي في اكتشاف أهم الأماكن من حولهم (مراكز الشرطة، المستشفيات، الصيدليات، مراكز الدفع...الخ) والتي يمكن الدخول إليها من خلال شاشة «خارطتي»، إلى جانب تطوير خدمة الإبلاغ عن حادث مروري بسيط، إضافة إلى تطوير خدمة الإبلاغ الذكي .

والتي تمكن الجمهور من الإبلاغ عن التصرفات المشبوهة والمركبات المخالفة أو المعرقلة لحركة المركبات الأخرى، كما تم تطوير شاشة المركز الإعلامي واستخدام خاصية البحث عن أهم الأخبار عن طريق Hashtags.