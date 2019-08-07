بحث التكامل بين «البحث الجنائي» و«الإدارة» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اجتماعاً لبحث تعزيز العمل المشترك لقطاعي البحث الجنائي والإدارة، في كافة الجوانب الإدارية والجنائية، بهدف الوصول إلى التميز والريادة العالمية في المجالات الشرطية، بحضور كافة مديري الإدارات العامة ونوابهم.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري على دور الاجتماعات التكاملية بين كافة القطاعات الشرطية في رفع مستوى الأداء في كافة الأصعدة، وأن هذه اللقاءات الدورية لها أثر بالغ في دعم الإدارات العامة لمعرفة العوائق والاحتياجات وتقديم المشورة والآراء والأفكار الإبداعية.

دعم

بدوره، قال اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، إن كل قطاع من القطاعات الشرطية يدعم الآخر، وإن كانت هناك اختلافات تخصصية إلا أن التجارب والممارسات المشتركة لها دور كبير في تطوير الإدارات العامة كافة. تضمن الاجتماع استعراض البرامج والمبادرات والنتائج والاقتراحات المقدمة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.