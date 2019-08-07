شرطة دبي تناقش الاتجاهات الحديثة في الكتابة والإخراج الصحفي

افتتح العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، دورة «الاتجاهات الحديثة في الكتابة والإخراج الصحفي» التي نظمتها الأكاديمية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، وحاضر فيها الدكتور محمد عصام محو، من مركز «إتش دي تي سي» للتدريب، بحضور عدد من الإعلاميين على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد العميد السويدي حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، على تطوير مهارات الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة، خاصة في قطاع الإعلام الأمني الذي يحمل رسالة واضحة في ترسيخ الأمن لدى الفرد وتنمية الوعي لدى المجتمع. دبي - البيان