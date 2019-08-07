18130 معاملة أنجزها «الكاتب العدل» برأس الخيمة بـ ٦ أشهر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أنجز قسم الكاتب العدل في دائرة محاكم رأس الخيمة 18130 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 14048 معاملة في المقر الرئيسي، و4082 معاملة أنجزت في الفروع الأخرى.

حيث بلغ المتوسط الشهري للمعاملات المنجزة لدى الكاتب العدل 3021 معاملة، ووصل مؤشر زمن إنجاز المعاملة الواحدة بالكاتب العدل إلى 10 دقائق. وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أنه في إطار التوجهات الاستراتيجية للدائرة في إسعاد متعامليها، ووصول خدماتها إليهم، واختصار زمن إنجاز المعاملة، شرعت المحاكم إلى افتتاح مكاتب لتقديم خدمات الكاتب العدل في مختلف مناطق الإمارة.

والتي وصل عددها إلى 4 فروع، لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين للوصول بسرعة إلى خدمات المحاكم القضائية. وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل تشمل الوكالات، التصديقات، الإقرارات، واعتماد التواقيع، العقود والإخطارات العدلية، عقود الشركات التجارية ووكيل الخدمات، وغيرها من الخدمات والمعاملات الأخرى، ليصل إجمالي عدد الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل إلى 19 خدمة، منها 3 خدمات رئيسية، و16 خدمة تكميلية، لتصل أكثر الخدمات طلباً هي تصديق وكالة، وطلب تصديق عقود. وأضاف الخاطري: تصل عدد ساعات العمل المخصصة لخدمات الكاتب العدل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، في المقر الرئيسي للمحاكم، إلى 14 ساعة باليوم، بدلاً من 7 ساعات، من الأحد وحتى الخميس، ما عدا الجمعة، بالإضافة إلى يوم السبت لـ 11 ساعة باليوم.