بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تتجه إلى مكة المكرمة

المصدر: المدينة المنورة - وام

انطلقت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي المنبثقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى مكة المكرمة لأداء مناسك عمرة حج التمتع ثم البقاء إلى اليوم الثامن من ذي الحجة «يوم التروية».

حيث ستتوجه البعثة إلى مشعر منى لبدء المناسك. واتجهت البعثة بعد أدائها صلاة الفجر في الحرم النبوي الشريف من مقر سكنها في المدينة المنورة إلى ميقات ذي الخليفة «أبيار علي»، حيث أدى الحجاج ركعتين سُنة الإحرام ثم واصلت البعثة طريقها إلى مكة المكرمة وسط تلبية الحج «لبيك اللهم لبيك».

وذكر مروان الشحي، المستشار القانوني مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، أن إقامة البعثة في المدينة المنورة كانت طبيعية وعامرة بالأجواء الإيمانية.