رعاية صحية متميزة لحجاج الدولة

المصدر: مكة المكرمة - وام

أكدت اللجنة الطبية للحج التابعة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات حرصها على توفير جميع مستلزمات الرعاية الصحية المتميزة وتقديم المشورة الوقائية والنصائح الصحية لحجاج الدولة سواء في مقراتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو خلال وجودهم في المشاعر المقدسة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويتولى الفريق الطبي للحملات مهمة توفير العناية الخاصة بالحجاج والتأكيد عليهم لأخذ أدويتهم الضرورية معهم أثناء وجودهم وتنقلهم بالأراضي المقدسة والحرص على إبلاغ اللجنة الطبية عن أي حالة بين الحجاج تستدعي الرعاية العاجلة بالإضافة لضرورة التأكد من أن حالة الحجاج الصحية تسمح لهم بأداء مناسكهم دون تعرضهم لأي مخاطر صحية.

وأشار الدكتور عبد الكريم عبد الله الزرعوني، مدير إدارة مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس اللجنة الطبية إلى أن على كل حملة اصطحاب طبيب وممرض مهمتهما متابعة الحالة الصحية للحجاج وتقديم الدعم والنصائح لهم، وأن من مهام طبيب الحملة التأكد من أن حالة الحجاج الصحية تسمح لهم بأداء مناسك الحج وذلك من خلال استكمال بيانات الملف الطبي للحاج.

ونوه الزرعوني إلى أن مكتب شؤون الحجاج تعاون مع عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية لتقديم الدعم الطبي لحجاج الدولة ويأتي ذلك الدعم من خلال التسهيلات والخدمات الصحية التي وفرتها وزارة الصحة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتي تعتبر من أفضل وأرقى الخدمات التي تقدم في مجال خدمة التجمعات.