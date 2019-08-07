«الخارجية» تتعرّف على تعزيز المشاركة السياسية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إمارة أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المرأة من خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، وذلك في إطار حرص اللجنة على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ورفع مستوى الوعي السياسي بالحياة البرلمانية في دولة الإمارات، والتأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

مشاركة فاعلة

ألقى المحاضرة الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، وأكد خلالها أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 هي مرحلة جديدة في مسيرة التنمية السياسية التي تنتهجها الدولة، واستحقاق انتخابي جديد يشارك من خلاله مواطنو دولة الإمارات في اختيار من سوف يمثلهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وبين أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، هي تجسيد عملي للتطور النوعي للعملية الانتخابية، وقال: «إن هذه العملية الانتخابية تأتي ضمن سياق منظومة التطور والتنمية والعمل على مواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، ومن هنا فإن المشاركة في العملية الانتخابية في جميع مراحل التصويت هو مساهمة فاعلة في بناء المستقبل المشرق لدولة الإمارات».

دور

وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمرحلة التصويت خارج الدولة والتي ستكون يومي 22 و23 سبتمبر 2019، وحرصها على توفير جميع التجهيزات والتحضيرات في مقرات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بما يمكن أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأضاف الدكتور الغفلي: "تحرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على توفير كل ما من شأنه تعميق المشاركة الشعبية ورفع الوعي السياسي لدى المواطنين والدخول في مرحلة جديدة بمكتسبات إضافية، وتفعيل الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، ترجمة لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني ومساهمتهم في عملية صنع القرار.

مهام

كما استعرض مهام ودور المجلس الوطني الاتحادي، والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته التي بدأت مع قيام دولة الاتحاد، مؤكداً أن المجلس كان ومازال يمثل صوت شعب الإمارات الذي يعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم، وينقل إلى الحكومة طلبات المواطنين واحتياجاتهم وأمانيهم.

وأوضح الغفلي أن أعضاء المجلس عملوا بإخلاص وتفانٍ وبحس عالٍ من الأمانة والمسؤولية الوطنية من أجل مصلحة الوطن من خلال التناسق التام والفعال مع الحكومة، فشكل المجلس السلطة المساندة والمرشدة للسلطة التنفيذية والمساهم الفاعل في إقرار الكثير من التشريعات والقوانين، والتي قادت إلى الارتقاء في جميع القطاعات بدولة الإمارات.