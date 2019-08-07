فتح باب الترشح لانتخابات «الوطني» اليوم وتلقي طلبات التسجيل من 18 إلى 22 أغسطس

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تفتح اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، اليوم باب الترشح لخوض غمار انتخابات المجلس، على أن يبدأ تلقي طلبات تسجيل المرشحين خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري.

وأوضحت اللجنة أن قرار فتح باب الترشح لا يعني استقبال طلبات تسجيل المرشحين وإنما يقصد به بدء التفعيل الرسمي للجدول الزمني للانتخابات، مشيرة إلى أنها شرعت في توفير 9 استمارات خاصة بالانتخابات بالمراكز الانتخابية الـ 9 الموزعة على مختلف مناطق الدولة، وعبر موقعها الإلكتروني (www.uaenec.ae)، وذلك للتسهيل على المرشحين.

كفاءة عالية

وبينت أن وضع جدول زمني للعملية الانتخابية، يمكّن اللجنة من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، كما أنه يشكل رؤية واضحة أمام اللجنة للسير قدماً في العملية الانتخابية وفق إطار زمني محدد لكل مرحلة من مراحلها، ويضمن في الوقت ذاته بلوغ أعلى معايير الدقة والشفافية في سير العملية الانتخابية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

ونوهت بأن الإعلان المبكر عن الجدول الزمني يهدف إلى تعزيز الوعي وتثقيف جميع أفراد المجتمع بالعملية الانتخابية والمراحل التي تمر بها، والذي يقود بدوره إلى مشاركة فعالة في العملية الانتخابية ونجاح التجربة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في التجارب الثلاث السابقات 2006 و2011 و2015.

استمارات

وأكدت على حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على العمل الدؤوب لتوظيف جميع الوسائل والإمكانات التي تسهم في تحقيق النجاح لانتخابات المجلس الوطني 2019 من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات، مشيرة إلى انتهاء اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات من اعداد 9 استمارات متعلقة بسير عملية الترشح وتوزيعها على مقار تسجيل المرشحين، فضلاً عن توفيرها على الموقع الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات 2019 (www.uaenec.ae).

وتتضمن تلك الاستمارات على «استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية للمرشح» والتي تستخدم عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة دعايته الانتخابية، وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية - الإعلانات الصحفية - الاجتماعات - إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها.

وتكلفتها المادية. و«استمارة طلب توكيل عن مرشح» والتي تستخدم عند اختيار المرشحين لوكلائهم من بين أعضاء الهيئات الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، فيما تعنى استمارة «طلب سحب الترشح» بطلب رغبة المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح).

أما «استمارة طلب طعن» فهي تستخدم في حالتي الطعن على ترشح أحد الأشخاص، والطعن على إجراءات الاقتراع أو الفرز، وتستعمل «استمارة كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح» لبيان تفاصيل التبرعات التي يتلقاها المرشح.

وتولى استمارة «السيرة الذاتية للمرشح» تعريف الناخبين بإنجازات خبرات المرشح الذاتية، ومساهماته المجتمعية بالإضافة إلى الخبرات العلمية، كما تعني استمارة «ترخيص مقر انتخابي» بمنح المرشح الحق في اختيار مكان كمقر رسمي لحملة الدعائية، فيما تستخدم «استمارة نموذج الإلمام بالقراءة والكتابة للمرشح» لتوثيق إلمامه بالقراءة والكتابة والشهادة العلمية التي نالها، أمام استمارة «الوكالة الخاصة» فهي تستخدم في حالة رغبة المرشح بإعطاء وكالة خاصة لمن يقوم بمهامه في ترشحه في عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

9 مراكز

وستستقبل لجان الإمارات طالبي الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية في 9 مراكز تسجيل تتوزع في جميع الإمارات، وذلك خلال الفترة المحددة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وتشمل هذه المراكز: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدور الثاني، وقاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين.

ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، وفي دبي، مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، وفي الشارقة، قاعة رقم (1) في مبنى المجلس الاستشاري للإمارة، وفي عجمان، قاعة الشيخ حميد في متحف عجمان، وفي أم القيوين، الدور الأول في مركز التنمية الاجتماعية، وفي رأس الخيمة، القاعة الكبرى في المركز الثقافي، وأخيراً في الفجيرة، الدور الثامن في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.