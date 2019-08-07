مواطنون: المكرمة أجمل عيدية وتعزز الاستقرار الأسري

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي، موفق محمد، صبري صقر

ثمّن مواطنون توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف الدفعة الثانية من قروض الإسكان لعام 2019 للمواطنين.

مؤكدين أن هذه المكرمة تعتبر أجمل عيدية للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أنها تعزز الاستقرار الأسري وتوفر الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

رفاهية

وأكد سلطان الشحي، مدير مشروع حفظ النعمة في هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، أن السعادة التي يتمتع بها المواطنون تأتي نتيجة لما يحظون به من حياة رغيدة ورفاهية في جميع مجالات الحياة، حيث وفرت لهم القيادة الرشيدة كافة الوسائل لتحقيق الإبداع والإنجاز سواء في التعليم أو العمل أو غيرها من المجالات، كما وفرت لهم المسكن والتعليم المجاني والفرص الوظيفية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وغيرها الكثير من الاحتياجات.

وقال إن قيادتنا تولي اهتماماً كبيراً بالمواطنين ووفرت لهم كل ما يمكن أن يسهم في تحقيق رفاهيتهم وتطورهم وفق خطط مدروسة.

وبين أن ما وصلت إليه الإمارات من سُمعة طيبة ونجاحات متقدمة بين دول العالم إنما يأتي بفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً ومن ثم بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين، إضافة إلى النهج الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

عيش كريم

وعبر راشد سليم الكتبي عن سعادته بالمكرمة، مؤكداً «إننا في دولة الإمارات نعيش بفضل من الله تعالى ومن ثم بفضل قيادتنا الرشيدة في رغد ونعمة ورفاهية»، لافتاً إلى أن مكارم قيادتنا مستمرة وعديدة لتوفير العيش الكريم للمواطنين سواء من ناحية البنية التحتية أو المساكن أو مشاريع التعليم والصحة وغيرها بما يعود بالفائدة على الأسر المواطنة.

اهتمام

من جانبه قال إبراهيم الذهلي إن مكارم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تؤكد اهتمامه العميق بأبناء شعبه وسعيه الحثيث للارتقاء بمستواهم المعيشي.

وأشار إلى أن حب القائد لشعبه يتجلي في تلك المكارم فهو خير أب وقائد ومسؤول عن رعيته، كما تعتبر تلك المبادرات حافزاً لنا لبذل المزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن. وأكد أن اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير احتياجات المواطنين ينبع من قلب أب ومسؤول يسهر على راحة شعبه والارتقاء به وتوفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية التي تجعله يعيش حياة مستقرة وآمنة.

حرص

وثمّن فيصل الزعابي حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن الملائم للمواطنين وتوفير كافة سبل العيش والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأضاف أن الدفعة الثانية من قروض الإسكان لعام 2019 للمواطنين ستسهم بشكل فعّال في زيادة حركة التعمير والتطوير في إمارة أبوظبي.

وأوضح حمد البلوشي أن قروض الإسكان تعتبر أحد الدعامات التي تقدمها القيادة الرشيدة لأبناء الوطن لتوفير الحياة المستقرة لهم، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة عطاء متكامل لا تنتهي من القيادة لأبناء الوطن الذين يجب عليهم أن يردوا هذا العطاء بمزيد من الجد والاجتهاد لرفعة الوطن الغالي.

وأشار إلى أن هذه القروض ستسهم في توفير السكن المناسب لفئة الشباب الذين يتطلعون لبناء أسر، حيث إن السكن المناسب هو أهم ما يحتاج إليه الإنسان وبدونه لن يتمكن من إنجاز أي تقدم، وهو ما حرصت القيادة الرشيدة على توفيره بالوسائل والأساليب المختلفة وذلك من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعمل على توفير هذا المسكن لجميع أبناء الدولة.

جهود

ونوهت عبير الدهماني بأن الجهود المتواصلة من قبل القيادة الرشيدة وسعيها لتوفير احتياجات المواطن من سكن وبنية تحتية وخدمات متنوعة، واضحة للعيان ولا تنقطع وتعد بمثابة نموذجاً يُحتذى به على كافة الأصعدة والمستويات.

وأكدت أن اعتماد قروض الإسكان للمواطنين يعكس مدى الحرص الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لتأمين الاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن، مشيرة إلى أن الدولة باتت من الدول التي يُشار لها بالبنان في مختلف المحافل.

مجتمع متماسك

وأكد سالم الكعبي أن قيادتنا الرشيدة تعمل باستمرار على تحقيق الاستقرار والعيش الهانئ للأسر الإماراتية.

وأوضح أن قروض الإسكان للمواطنين تعكس حرص القيادة على توفير احتياجات الأسر من المسكن وفق أعلى المعايير العالمية والذي يؤدي بدوره إلى استقرار المجتمع.

وأضاف أن الإعلان عن صرف الدفعة الثانية من قروض الإسكان بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك يضاعف فرحة المواطنين، لافتاً إلى أن المكرمة تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين وبناء مجتمع متماسك، باعتبار أن السكن من الضروريات الأساسية، والقيادة الرشيدة تولي أهمية بالغة بخدمات الإسكان للمواطنين بصفتها أحد أهم أسس الاستقرار الأسري.

وأكد عمر مبارك الناجم الجنيبي حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن الملائم للمواطنين وفق أفضل المعايير، لتحقيق الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي لهم.

وأضاف أن المكرمة ستعزز الاستقرار الأسري وتحقق الرفاهية للمجتمع، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي والمردود الكبير على حركة البناء في أبوظبي.

فرحة

أوضح سلطان الشحي أن هذه الدفعة من القروض السكنية تصبّ في مصلحة المواطن وترفع عنه الأعباء المختلفة من خلال تسهيل حصوله على المسكن المناسب.

ونوّه الشحي بأن مجمل هذه المبادرات ستعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسر المواطنة وتزيد من فرحة المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك.