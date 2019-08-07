رئيس وزراء غينيا بيساو يبحث التعاون مع «أبوظبي للتنمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من جمهورية غينيا بيساو برئاسة أرستيديس جوميز رئيس الوزراء، صندوق أبوظبي للتنمية، حيث التقى محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع التنموية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وجمهورية غينيا بيساو.

وفي بدابة اللقاء رحّب السويدي بزيارة رئيس وزراء غينيا بيساو، والوفد المرافق له إلى مقر الصندوق، وأشار إلى أن الصندوق يحرص على دعم الجهود التنموية وتوسيع نشاطاته التنموية في الدول النامية خاصة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن المشاريع التي موّلها الصندوق في أفريقيا حققت نتائج إيجابية وأسهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان.

من جانبه، عبّر رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على جهودهم الرامية إلى مساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تمويل مشاريع البنية الأساسية التي تنعكس بصورة مباشرة على مختلف نواحي الحياة.