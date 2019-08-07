قافلة هيئة آل مكتوم الخيرية تغيث نجع الفتاتيح في الأقصر بمصر

المصدر: القاهرة - وام

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية وصلت قافلة الإغاثة العاجلة بتعليمات ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية إلى نجع الفتاتيح بمركز الطود محافظة الأقصر، وذلك للتخفيف من معاناة أهالي النجع الذين احترقت بيوتهم إثر الحريق الهائل الذي شب في بعض المحاصيل الزراعية وامتدت إلى عشرات المنازل وأودى بحياة الكثير من رؤوس الماشية.

وتحمل القافلة كميات كبيرة من المواد الغذائية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والأسرة والكثير من لوازم المنزل فضلاً عن بعض رؤوس الماشية.

الجدير بالذكر أنه تقرر توجيه الحملة فور وصول أنباء الحريق حيث كانت قافلة هيئة آل مكتوم متواجدة آنذاك منذ أقل من ثلاث أيام خلال توزيعهم اللحوم وملابس العيد على الأيتام وأبناء المطلقات استعداداً لحلول عيد الأضحى المبارك.