مطارات أبوظبي تسهل سفر الحجاج

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مطارات أبوظبي اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المساندة لتسهيل السفر على الحجاج قاصدي الأراضي المقدسة بالإضافة إلى استقبالهم عند عودتهم إلى الدولة مع انتهاء مناسك الحج.

وخصصت مطارات أبوظبي في هذا الإطار فريقاً كاملاً من الموظفين عبر مختلف أنحاء مطار أبوظبي الدولي بهدف التعامل مع الضغط الناتج عن 15 رحلة إضافية للاتحاد للطيران، من بينها ستة رحلات خاصة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وشرطة أبوظبي، بما يضمن تجربة سفر سلسلة ومريحة للحجاج. كما خصصت مطارات أبوظبي منصات إضافية لإنهاء إجراءات سفر الحجاج على مدار الساعة، إلى جانب توفير عربات إضافية للحقائب والنقل في جميع أنحاء المطار، حيث سيعمل الفريق على استقبال الحجاج المغادرين وتوزيع «حقيبة الحاج» التي تتضمن مجموعة من الكُتب الدينية ومستلزمات السفر. وأعرب أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، عن سعادته بتسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام في رحلتهم من أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذه الفريضة.