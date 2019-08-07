«صندوق الوطن» ينظم زيارة لمواهب إماراتية إلى أمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك 5 طلاب في زيارة نظمها صندوق الوطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج «ستانفورد للدراسات التمهيدية» التابع لجامعة ستانفورد الذي أقيم في الفترة من 24 يوليو ولغاية 2 أغسطس الجاري في مقر الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج موهبتنا صيف 2019 والتي يسعى من خلالها الصندوق إلى تنمية وصقل مهارات المواهب الوطنية، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة في قطاعات حيوية ومهمة تدعم الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، والمتمثلة في إعداد جيل من المبدعين لديهم القدرة على دفع مسيرة بناء اقتصاد معرفي ومستدام للأجيال القادمة.

وعلى مدار أسبوع تعرف الطلاب على بيئة الحياة الجامعية وذلك من خلال الإقامة في مساكن الحرم الجامعي بالجامعة، وشاركوا في العديد من المحاضرات والأنشطة بعد انتهاء الفصل الدراسي، كما حظي الطلبة أيضاً بفرصة التفاعل والتعلم من المدربين المتوقعين في مجالاتهم، بالإضافة إلى الانخراط في بيئة تفاعلية مع طلاب آخرين من ثقافات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

معارف

كما اكتسب المشاركون خلال مشاركتهم في البرنامج معارف متنوعة في مجالات عدة، بما فيها التفكير الحسابي والتصميم ورواية القصص من خلال الشعر إلى جانب مهارات القيادة الفعالة. كما حصل الطلاب على فرصة المشاركة في معرض متعدد الثقافات لعرض الثقافة الإماراتية. وأتيحت لهم الفرصة للمشاركة في لوحة من رواد الأعمال بالإضافة إلى أنشطة أخرى.

وقال المشاركون في الرحلة: إن الخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في برنامج «ستانفورد للدراسات التمهيدية» كان لها أثر كبير في تطوير قدرتهم على التفكير الإبداعي في مجالات مختلفة، حيث أتاح لهم التفاعل مع من يحملون شهادات جامعية عليا فرصة مثالية لتحديد مسارهم المهني في المستقبل، كما ساهم الاطلاع على مجموعة من المشاريع المختلفة، والتعرف إلى ثقافات متنوعة في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم على العمل ضمن فريق واحد في بيئات متعددة.