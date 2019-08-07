زكي نسيبة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أمس بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، باتريزيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وأشاد معاليه بدور السفير فوندي في تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية بما يسهم في دعم علاقات التعاون الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بدول الاتحاد الأوروبي على كل الأصعدة.

من جانبه أعرب السفير باتريزيو فوندي عن سعادته بتمثيل الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي واهتمامه بتعزيز أواصر الصداقة مع الدولة في المجالات الثقافية والدبلوماسية والسياسية.