خطة مرورية متكاملة بدبي استعداداً لإجازة عيد الأضحى

المصدر: وام

وضعت لجنة تأمين الفعاليات ممثلة بشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات خطة شاملة للحركة المرورية في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك وتحقيق الانسيابية والسلامة المرورية خلال إجازة العيد.

وذكر اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ رئيس لجنة تأمين الفعاليات ان لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها بكامل جاهزيتها لاستقبال إجازة عيد الاضحى المبارك حيث تم التركيز في الخطة على جميع الشوارع والمسارات الداخلية والخارجية وخاصة تلك التي تمثل شريان الإمارة مثل من وإلى مطار دبي الدولي والمناطق السياحية والمراكز التجارية حيث سيكون هناك وجود مكثف لدوريات المرور وأمن الطرق لتسهيل الحركة وتخفيف حدة الازدحام ومنع أي مشكلات مرورية قد تحدث نتيجة الكثافة المتوقعة في تلك المناطق.

ومن جانبها أوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة ورئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية ان الخطة تشمل أولا منطقة برج خليفة حيث تم وضع خطة لتوجيه المرور من وإلى منطقة برج خليفة على أكثر من اتجاه سواء من شارع عود ميثاء عبر شارع الأصايل أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة أو استخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد و طريق الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي وأنه لضمان انسيابية الحركة المرورية سيتم مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارع المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة.

و لفتت إلى أنه تم تحديد مواعيد تشغيل المترو والترام أثناء أيام عيد الاضحى المبارك على أن تبدأ على النحو التالي: السبت 10 أغسطس والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس يبدأ تشغيل المترو بخطه الأحمر من الساعة 5:00 صباحا إلى 2:00 صباح اليوم التالي عدا يوم الجمعة 16 أغسطس من 10:00 صباحا إلى 2:00 صباح اليوم التالي في حين يبدأ تشغيل المترو بخطه الأخضر بدءاً من السبت 10 أغسطس وحتى الخميس من 5:30 صباحاً إلى 2:00 صباح اليوم التالي عدا يوم الجمعة من 10:00 صباحا إلى 2:00 صباح اليوم التالي مشيرة إلى أن مواعيد تشغيل الترام تبدأ من يوم السبت 10 أغسطس وحتى الخميس من 6:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي عدا يوم الجمعة من 9:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي وأن زمن التقاطر يتراوح من 3 إلى 8 دقائق وفقا لساعات الذروة علما بأن خدمة القطار السريع ستعمل كالمعتاد.

وأشارت أيضا إلى الإجراءات التنظيمية لخدمات الحافلات ومركبات الأجرة التي سيتم خلالها توفير أقصى عدد ممكن منها في منطقة التحميل والتنزيل التابعة لمول دبي بالإضافة إلى توفير عدد إضافي من مركبات الأجرة في المنطقة خلال ساعات الذروة مؤكدة وجود فريق يضم مهندسين ومفتشين فنيين أكفاء على استعداد تام لإصلاح والتعامل مع أي أعمال طارئة في الموقع خلال فترة عيد الاضحى بالتنسيق مع شرطة دبي وإعمار لضمان تنفيذ جميع الخطط التشغيلية والإغلاقات المطلوبة.