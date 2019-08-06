محمد بن زايد يأمر بصرف الدفعة الثانية من قروض الإسكان للمواطنين

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصرف الدفعة الثانية من قروض الإسكان لعام 2019 للمواطنين، وتشمل 1000 قرض بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.6 مليار درهم.

وتأتي هذه الدفعة من القروض السكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" لمضاعفة عدد القروض السكنية للمواطنين، حيث تم منح 2000 قرض ضمن الدفعة الأولى لعام 2019 تزامنا مع عيد الفطر الماضي بقيمة 3.4 مليارات درهم.