توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الخميس الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:14 والمد الثاني عند الساعة 09:06 والجزر الأول عند الساعة 11:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:20 ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 03:41 والجزر الاول عند الساعة 08:02 والجزر الثاني عند الساعة 21:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 31 65 25

دبي 40 32 70 25

الشارقة 40 31 70 25

عجمان 39 32 80 30

أم القيوين 40 30 80 30

رأس الخيمة 38 32 75 30

الفجيرة 36 30 85 55

العين 43 29 70 15

ليوا 45 30 40 10

الرويس 43 28 80 25

السلع 43 30 80 25

دلما 43 32 70 15

طنب الكبرى 39 30 85 40

طنب الصغرى 39 30 85 40

أبو موسى 39 30 85 40