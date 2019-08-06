"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن مراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة اعتبارا من 9 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة 1440 هجرية الموافق (10 إلى 13 أغسطس 2019)، على أن يستأنف الدوام 13 ذي الحجة 1440 هجرية الموافق (14 أغسطس 2019). وسيعمل مركز إسعاد المتعاملين الذكي في أم رمول والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (من 9 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة 1440 هجرية) الموافق (10 إلى 13 أغسطس 2019) من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الخط الأخضر (من 9 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة 1440 هجرية) الموافق (10 إلى 13 أغسطس 2019) من 5:30 صباحا وحتى 2:00 صباح اليوم التالي.

فيما سيعمل ترام دبي (السبت إلى الخميس) من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 1:00 صباح اليوم التالي، و(الجمعة) من 9:00 صباحا وحتى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، خلال عطلة العيد كما يلي: المحطات الرئيسة وتشمل سوق الذهب حيث سيبدأ العمل فيها من الساعة 4:25 صباحا وحتى 12:59 صباح اليوم التالي، ومحطة الغبيبة من 4:26 صباحاً وحتى 12:43 صباح اليوم التالي. أما المحطات الفرعية، وتشمل السطوة فسيبدأ العمل فيها من 5:00 صباحا وحتى 11:00 مساءً، باستثناء خط C01 حيث يعمل من السطوة على مدار الساعة. وستعمل حافلات محطة القصيص من 4:49 صباحاً وحتى 12:08 صباح اليوم التالي، ومحطة القوز الصناعية من 5:05 صباحاً وحتى 11:35 مساءً، فيما ستعمل محطة جبل علي من 5:00 صباحا وحتى 11:22 مساء.

وستقدم محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، ومول الإمارات، وابن بطوطة، ودبي مول برج خليفة، أبو هيل واتصالات، خدماتها من الساعة 5:00 صباحا وحتى 2:10 صباح اليوم التالي (مع ملاحظة أن جميع الخطوط المغذية للمترو تتزامن مع مواعيد المترو ورحلاته).

وستكون مواعيد عمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة خدماتها مثل الغبيبة على مدار الساعة إلى الشارقة (جبيل)، ومن الساعة 4:36 صباحاً وحتى 12:01 صباح اليوم التالي إلى أبوظبي، فيما تعمل المحطات الفرعية كميدان الاتحاد من الساعة 4:30 صباحا وحتى 1:25 صباح اليوم التالي، ومحطة السبخة من 6:15 صباحاً وحتى 1:30 صباح اليوم التالي، ومحطة ديرة سيتي سنتر من 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، بينما تعمل محطة الكرامة من 7:00 صباحا وحتى 10:23 مساءً، ومحطة النادي الأهلي من 5:55 صباحا وحتى 10:15 مساءً. أما المحطات الخارجية كمحطة الشارقة – التعاون، فستعمل من 5:30 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، ومحطة الفجيرة من الساعة 5:23 صباحاً وحتى 9:39 مساءً، ومحطة عجمان من 5:30 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، ومحطة حتا من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الطرق والمواصلات، أن مواعيد عمل وسائل النقل البحري خلال عطلة عيد الأضحى المبارك: الباص المائي سيعمل في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 12:00 منتصف الليل، ومن محطة الجدّاف إلى محطة قناة دبي المائية الساعة 12:40 ظهرا و3:30 عصرا و6:15 مساء. ومن محطة قناة دبي المائية إلى محطة الجدّاف الساعة 2:05 ظهرا و4:50 مساء و7:40 مساء.

وفيما يتعلق بالعبرات خلال العطلة المذكورة، فستكون المواعيد كالتالي: العبرة التراثية في محطات خور دبي (الغبيبة إلى السبخة) من 10:00 صباحا إلى 8:00 مساء ومن 8:00 مساء إلى 1:00 صباح اليوم التالي، (الفهيدي إلى السبخة) (سوق دبي القديم إلى بني ياس)، (بني ياس إلى السيف) من الساعة 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي. والعبرة المكيفة (الجداف، دبي فيستفال سيتي)، من 8:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. والعبرة الكهربائية في محطة برج خليفة من 6:00 مساء إلى 11:30 مساء. وفي المارينا والسيف ودبي فيستفال سيتي وبني ياس والفهيدي من 4:00 عصرا وحتى 11:30 مساء. ومن محطة الواجهة المائية إلى محطة مراسي الساعة 8:00 صباحا و9:15 صباحا و11:05 صباحا و12:35 ظهرا و2:05 ظهرا و3:55 دقيقة عصرا و5:20 دقيقة مساء و6:30 مساء و8:20 مساء. ومن محطة مراسي إلى محطة الواجهة المائية الساعة 8:55 صباحا و10:25 صباحا و12:15 ظهرا و1:45 ظهرا و3:15 عصرا و5:05 مساء و6:15 مساء و7:40 مساء و9:30 مساء. ومن محطة مراسي إلى محطة شارع الشيخ زايد الساعة 8:15 صباحا و9:35 صباحا و11:25 صباحا و12:55 ظهرا و2:25 ظهرا و4:15 عصرا و5:35 مساء و6:50 مساء و8:40 مساء. ومن محطة شارع الشيخ زايد إلى محطة مراسي الساعة 8:35 صباحا و10:00 صباحا و11:50 صباحا و1:20 ظهرا و2:50 ظهرا و4:40 عصرا و5:55 مساء و7:15 مساء و9:05 مساء.

وستكون مواعيد الفيري من محطتي الغبيبة ودبي مارينا الساعة 11:00 صباحا و1:00 ظهرا و3:00 عصرا و5:00 مساء و6:30 مساء. ومن محطة شارع الشيخ زايد (رحلات ذهابا وإيابا) من الساعة 4:00 عصرا إلى 10:00 مساء.

أما خط الفيري الجديد بين دبي والشارقة فستكون مواعيده خلال عطلة عيد الأضحى المبارك كما يلي: محطة مربى الأحياء المائية الشارقة من الساعة 2:00 ظهرا إلى 7:00 مساء، ومحطة الغبيبة في دبي من الساعة 3:00 عصرا إلى 8:00 مساء.

وستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداء من 9 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة 1440 هجرية الموافق (10 إلى 13 أغسطس 2019)، على أن يستأنف تطبيق التعرفة في 13 ذي الحجة 1440 هجرية الموافق (14 أغسطس 2019).



وفيما يتعلق بمراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني)، ستكون جميعها مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ابتداء من 9 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة 1440 هجرية الموافق (10 إلى 13 أغسطس 2019)، على أن يستأنف الدوام في 13 ذي الحجة 1440 هجرية الموافق (14 أغسطس 2019).