علاج مجاني لمرضى السرطان في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم بالتعاون مع شركة أسترازينيكا بهدف توفير الأدوية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، من المصابين بسرطان المسالك البولية وسرطان الرئة ومرضى الورم اللمفي ومرضى الربو الحاد.

وقّع المذكرة من جانب الوزارة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص, ومن جانب الشركة ليون وانج المدير التنفيذي للأسواق العالمية ليون وانج ، بحضور الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء والدكتورة ريتا الشالوحي خبير السياسات الدوائية ووفد من الشركة.

وسيتمكن المرضى وفق المبادرة من الحصول على الأدوية من شركة استرازينيكا، لتأمين العلاج المناسب لهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الأدوية طبقاً لخطة العلاج الموضوعة من قبل الأطباء، لمتابعة العلاج وإنهائه بحسب المدة المحددة.

كان الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، قد استقبل في ديوان الوزارة، وفداً من شركة استرازينيكا برئاسة المدير التنفيذي للأسواق العالمية ليون وانج.

وأكدت الوزارة أهمية الخروج بالأفكار المبتكرة التي تدعم الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي مع الشركات العالمية المنتجة للدواء، لتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى، ودعم منظومة الاقتصاد الدوائي في الإمارات، بينما عرضت شركة استرازينيكا تطورات تكنولوجية تم تطويرها في مقر الشركة في ولاية ووشي في الصين، تهدف لتقديم حلول متكاملة للمريض.