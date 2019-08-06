«طرق دبي» تجدد توقيع 3 اتفاقيات مع معهد ومركزين لتطوير تعليم قيادة المركبات

المصدر: دبي-البيان

وقّعت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً، اتفاقيات تجديد مع معهد ومركزين لتطوير تعليم قيادة المركبات في دبي، وفق أرقى المعايير العالمية المتّبعة في هذا المجال، وشملت الاتفاقيات الموقّعة، معهد الإمارات للسياقة، ومركز كلداري لتعليم قيادة السيارات، ومركز دبي لتعليم قيادة السيارات.

وقع الاتفاقية عن الهيئة عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعن معهد الإمارات للسياقة، عامر أحمد بالحصا فيما وقعها عن مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات، الريّح عمر إبراهيم، المدير التنفيذي ، وعن مركز دبي لتعليم قيادة السيارات، أحمد سهيل العيّالي، المدير التنفيذي المركز.

وأكّد عبد الله يوسف آل علي، أن التوقيع يتبنى أفضل الممارسات العالمية لتطوير تعليم السياقة لمختلف المركبات.