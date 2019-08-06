عبدالله النعيمي يدعو الشباب إلى التحلي بطموحات كبيرة

المصدر: دبي -البيان

التقى معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان مع مجلسي الشباب التابعين لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية وذلك في إطار التمكين والدعم المستمر لفئة الشباب.

وتعرف رئيس مجلس إدارة البرنامج على تطلعات الشباب والتحديات التي تواجههم كما اطلع على خطط المجالس والمشاريع المستقبلية التي تعتزم المجالس تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وقال النعيمي: الشباب هم من يوجهون المؤسسات نحو الآفاق المتجددة في ميدان العمل، وأنا أدعو الشباب للتحلي بطموحات عالية كبيرة وأن يجدوا ويجتهدوا ويكونوا في مقدمة المخلصين العاملين الذي يبذلون كل ما بوسعهم ويبتكرون الحلول لمواجهة التحديات، فالأحلام تتحقق بالعمل والمحاولة المستمرة، وأكد النعيمي أن اللقاء مع مجالس الشباب يأتي حرصاً على تجديد التحدي لرفع مستوى المبادرات التي تطمح إليها المؤسسات الحكومية.

وتم عقد الاجتماع في أحد المساكن النموذجية التي ينفذها البرنامج في حي بطين السمر السكني برأس الخيمة واطلع أعضاء مجالس الشباب على مشاريع البنية التحتية والإسكان في حي بطين السمر السكني الذي يضم 888 مسكناً وذلك ضمن الجولة الميدانية التي تم إعدادها لتعريف المجالس الشبابية بواقع العمل الميداني، وجاءت الزيارة تأكيداً على أهمية التعرف على المشاريع تحت الإنشاء لإضافة البصمة الشبابية والتعبير عن دور الشباب في مستقبل مثل هذه المشاريع.

مبادرات

الجدير بالذكر نظم مجلس شباب زايد للإسكان عدة مبادرات إعلامية تهدف إلى تمكين شباب البرنامج وإبرازهم كنماذج واعدة في المؤسسات الحكومية، كما نظم مجلس شباب البرنامج ورشاً تدريبية مجتمعية ساهمت في تعريف المجتمع بعدد من المهارات الحياتية والإبداعية مثل فنون الرسم والخط وغيرها من مبادرات التوعية بثقافة الادخار المالي.

ومن أبرز مبادرات التمكين استضافة عضو من مجلس شباب زايد للإسكان في اجتماعات مجلس الإدارة الاعتيادي وذلك بهدف إشراكهم في الرؤى والتطلعات القيادية ورفع طموحاتهم لتقديم أدوار مختلفة ذات أبعاد تضيف قيمة لواقع العمل.

كما تمت إضافة شباب زايد للإسكان من خلال عضويتهم في عدة فرق محورية مثل فريق المسرعات الحكومية وفريق الابتكار ولجنة المقترحات، من جانب آخر فقد قام المجلس بمبادرة لدعم أصحاب المشاريع الشبابية عبر توفير مساحات عرض في البرنامج تسمح لهم بعرض منتجاتهم وذلك بهدف تمكينهم وتعزيز قدراتهم.

30 ثانية

كما نظم مجلس شباب وزارة تطوير البنية التحتية عدة مبادرات منذ تشكيله كان من أبرزها مبادرة إنجازات في 30 ثانية والتي تهدف إلى إبراز الإنجاز والهدف منه لجميع فئات المجتمع، ومبادرة هاكاثون وتطبيقات إنترنت الأشياء في الطرق التي كانت بالتعاون مع جامعة زايد والهدف منها إشراك فئة الطلاب لوجود حل للتحديات التي تم عرضها.

كما تم إطلاق مبادرة الجلسة الحوارية تحت عنوان التوظيف الهندسي بين التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني والمشاركة في مبادرة رمضان أمان، ومبادرة المخيم الهندسي الأول الذي كان تحت مظلة الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات من قبل المؤسسة الاتحادية للشباب، وجارٍ العمل على مبادرة صيانة المدارس الخيرية.