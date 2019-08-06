«مركز الابتكار» حاضن الإبداع في جمارك دبي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد حسين الفردان مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي، رئيس الأفكار العربية وأفكار الإمارات عضو منظمة الأفكار البريطانية أن مركز الابتكار في جمارك دبي ساهم في خلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار بين الموظفين، حيث يعد الحاضن لثقافة الإبداع في الدائرة.

وأشار إلى أن إطلاق المركز جاء إيماناً من القيادة العليا بالدائرة بأهمية الإبداع والابتكار والإتيان بكل ما هو جديد ونوعي بشكل يومي، موضحاً لـ«البيان» أن المركز يحرص على ابتعاث الموظفين من أصحاب الأفكار المبدعة والمبتكرة للمشاركة في الجوائز العالمية بشكل سنوي ومنظم بما ساهم في تطوير منظومة الابتكار وخلق بيئة تنافسية تطمح للمركز الأول على مستوى العالم.

وأضاف الفردان أن الدائرة تنظم شهرياً حفلاً يكرم فيه المدير العام الذي يترأس اللجنة العليا للابتكار، الموظفين من جميع الدرجات الوظيفية ممن قدموا ابتكارات تخدم المجتمع وغير مسبوقة.

وأوضح أن هناك نوعين من التكريم للموظفين المبتكرين وهما تكريم مادي ويخصص لخمس فئات، هي الأفكار الملموسة، وغير الملموسة، وسفراء الابتكار، وللمدراء ولجنة الإيرادات، أما التكريم المعنوي فيشمل 3 أنواع وهي التكريم الشهري من قبل المدير العام، والتكريم الشهري من قبل المدراء، بالإضافة إلى حفلات التكريم السنوية.

وأكد أن الجمارك تهتم بوضع خطط استراتيجية للابتكار واستشراف المستقبل بمنظور مؤسسي فريد من نوعه يهتم بالابتكار المفتوح والمغلق في آن واحد، وتحرص على ربطه بالاستراتيجية الوطنية للابتكار الحكومي.

مشيراً إلى أن مركز الابتكار التابع للدائرة يضع خططاً سنوية لتدريب الموظفين على الإبداع والابتكار والإتيان بكل ما هو جديد ونوعي، حيث قام بتدريب أكثر من 60 مديراً على ثقافة الإبداع والابتكار الدولي من قبل المعهد العالمي للابتكار.

تحفيز الموظفين

وأضاف أن المركز كذلك استقطب المبدعين والمبتكرين عند عمليات التوظيف بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في الدائرة، كما أنه يقوم بتدريب الموظفين على أساليب وأدوات جديدة لتوليد الأفكار، وإدخالهم في دورات تخصصية بشكل منتظم على مدار العام.

، فضلاً عن أن المركز يوفر أماكن للاسترخاء وتوليد الأفكار ويضم قاعة إبداعية بتصاميم عالمية مدروسة لتحفيز الموظفين والعملاء للتفكير خارج الصندوق، إلى جانب الطابعات ثلاثية الأبعاد التي تستشرف المستقبل وتحول أفكار وإبداعات الموظفين إلى منتجات واقعية ملموسة لتقريب الفكرة، بالإضافة إلى أنظمة الواقع الافتراضي والمعزز لاستشراف مستقبل العمليات الجمركية وتحويلها إلى واقع مرئي.