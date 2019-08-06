«الصحة» تبحث الابتكار في القطاع الدوائي مع شركة «إسترازينيكا»

المصدر: دبي-البيان

بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وفد شركة «استرازينيكا» تعزيز مجالات الابتكار في القطاع الدوائي، والتعاون المستمر لتطوير علاجات الأمراض المزمنة كالربو والسكري وأمراض القلب، وأعربت استرازينيكا عن تقديرها لجهود الوزارة في تسريع وتيرة التسجيل الدوائي لخدمة المرضى والمجتمع.

حيث أصبحت الشركة تسجل منتجاتها المبتكرة في الإمارات ضمن أوائل الدول عالميا بعد اعتمادها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أو الهيئة الأوروبية للدواء EMA، وذلك بفضل البيئة التشريعية والاستثمارية المتوفرة بالدولة، لاستقطاب الشركات الدوائية العالمية وتسجيل منتجاتها المبتكرة.

مبادرة

كما شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع شركة أسترازينيكا بهدف توفير الأدوية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، من المصابين بسرطان المسالك البولية وسرطان الرئة ومرضى الورم اللمفي ومرضى الربو الحاد.

حيث وقّع المذكرة من جانب الوزارة الدكتور أمين الأميري ومن جانب الشركة ليون وانج، بحضور الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء والدكتورة ريتا الشالوحي خبير السياسات الدوائية ووفد من الشركة.

وسيتمكن المرضى وفق المبادرة من الحصول على الأدوية من شركة استرازينيكا، لتأمين العلاج المناسب لهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الأدوية طبقاً لخطة العلاج الموضوعة من قبل الأطباء، لمتابعة العلاج وإنهائه بحسب المدة المحددة.

دعم جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، مؤخراً في ديوان الوزارة، وفداً من شركة استرازينيكا برئاسة المدير التنفيذي للأسواق العالمية ليون وانج.

حيث أكدت الوزارة أهمية الخروج بالأفكار المبتكرة التي تدعم الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي مع الشركات العالمية المنتجة للدواء، لتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى، ودعم منظومة الاقتصاد الدوائي في الإمارات، بينما عرضت شركة استرازينيكا تطورات تكنولوجية تم تطويرها في مقر الشركة في ولاية ووشي في الصين، تهدف لتقديم حلول متكاملة للمريض.