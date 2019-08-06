وزارة تنمية المجتمع تنظم دورة أساسيات لغة الإشارة للأطفال

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع، دورة أساسيات لغة الإشارة للأطفال من عمر 4 حتى 12 عاماً، والتي شارك فيها أكثر من 60 طفلاً من كلا الجنسين ومن مختلف إمارات الدولة، في بادرة هدفت إلى تعليم الصغار أساسيات لغة الإشارة وأبجديات التواصل مع أصحاب الهمم من فئة الصم بالإشارة.

وتميزت الدورة بتفاعل الصغار الذين أبدوا حرصاً لافتاً على تعلّم أسمائهم وبعض الجمل اليومية بلغة الإشارة، وذلك تحت مظلة التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع ولا سيما الآباء والأمهات والأطفال من طلبة المدارس خاصة في الفترة الصيفية، التي تشهد إقبالاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع للمشاركة في الفعاليات المجتمعية.

أقيمت الدورة في ديوان الوزارة بدبي، وتخللها فعاليات ترفيهية وتوعوية تُحفز روح المبادرة والإيجابية لدى الصغار بوجود أولياء أمورهم، وذلك من أجل تحقيق وتأكيد الدمج المجتمعي، ترسيخاً لجهود تمكين أصحاب الهمم، وانطلاقاً من محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي تستهدف كل فئات المجتمع، ولا سيما ببرامج توعية وتثقيف مستدامة تدعم جهود الدمج والتمكين.

وتضمنت دورة «أساسيات لغة الإشارة» للأطفال، التي قدمتها الاختصاصية في وزارة تنمية المجتمع عبير الشحي وأيمن المقبالي من أصحاب الهمم الفئة السمعية، تعريفاً للأطفال الصغار وأولياء أمورهم بعدد من الإشارات الأساسية، التي يمكن لمن يجيدها أن يتواصل لاحقاً مع أحد من فئة الصم بنجاح، كما تضمنت الدورة مجموعة من فعاليات الرسم والتلوين إلى جانب توزيع مجلة «كن صديقي» على الأطفال المشاركين.